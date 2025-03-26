華潤醫藥（3320）公布，截至去年底止年度，股東應佔溢利33.5億元人民幣（下同），按年跌13.06%，每股盈利0.53元，末期股息0.052元，按年跌66.2%。
年內，集團收益257.67億元，按年增5.3%；毛利406.89億元，按年增長6.1%；毛利率為15.8%，按年提高0.1個百分點，主要受益於製藥業務毛利率水平提升拉動。
製藥業務實現分部收益463.24億元，按年增加6.6%。中藥業務錄得收益242.3億元，較上年同期增長12.2%。化藥業務錄得收益175.1億元，按年增長2.8%；生物藥業務實現收益22.06億元，按年增長3.3%；營養保健品及其他業務實現23.84億元，按年跌11.8%。
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