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泡泡瑪特去年多賺1.9倍 LABUBU相關系列收入颷7倍至30億人幣

泡泡瑪特（9992）公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利31.25億元（人民幣，下同），按年增長188%，每股盈利2.36元，派末期息81.46分。去年非國際財務報告準則經調整純利則為34.03億元，按年升186%。

期內收益錄130.4億元，增107%，當中中國內地各渠道的銷售79.72億元，升52.3%。港澳台及海外業務收入達到50.66億元，增長375.2%，佔整體收入的38.9%。

泡泡瑪特表示，去年共有13個IP收入過億，當中包括全球爆紅的LABUBU的THE MONSTERS收入升逾7倍至30.4億元、MOLLY增1倍至20.93億元、SKULLPANDA升27.7%至13.08億元及CRYBABY增15倍至11.65億元。

截至去年底，泡泡瑪特於中國內地淨增38家線下門店，門店數量按年增38至401家，另於中國內地淨增110間機器人商店至2,300間。線上渠道方面，抽盒機於2024年實現收入11.37億元，按年增52.7%。

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