華潤萬象生活（1209）2024年末期派息創新高，派每股0.643元人民幣（下同），按年大增33.68%，佔核心淨利潤的60%；另派特別股息每股0.614元；若計及中期息0.279元、中期特別息0.575元、末期息及特別息，全年派息達2.111元，相當於全年核心淨利潤的100%。華潤萬象上市後多年來派息比率一直約37%水平，今年派息有驚喜，股份早市曾高見34.95元或升12.2%，早市收升8.67%，報33.85元。
券商銀河國際證券引述華潤萬象管理層於分析員會議上表示，將維持派息比率以回饋投資者。管理層在媒體會議上亦表示，上市多年來累計派息已相當於核心淨利潤的近9成，是對資本的承諾。
談及收購及發展方面，管理層表示，自上市以來，商管業務的市場化拓展一直是重點工作並持續推進，上市之初目標是五年完成五十個第三個外拓商業項目，目標早在2024年已完成。由於公司以輕資產管理為主，不能收購資產，故在經過嘗試及努力後，認為合適標的仍然是比較少，但會持續關注、研判，未來仍會以公司拓展為主，而2025年目標是繼續開展十個以上資產管理的項目。
至於內地經濟疲軟，消費氣氛等問題，集團管理層表示，2024年社會消費品零售總額升幅回落，至按年升3.5%，重奢銷售亦表現弱於大市；但萬象生活一直布局全賽道，且有122個購物中心，在市場挑戰情况下，還是憑藉多年品牌、資源及運營能力等，在營購物中心實現零售額達2,150億元，按年增18.7%；業主端租金收入262億 元，按年增長19.2%等。雖然市場愈來愈分化，但管理層相信在政策支持下，將有利消費企穩。
集團在財報上亦首次披露，生態圈業務收入5400萬元，包括化妝品自營、文化運營及其他服務，去年完成首個高化自營門店開業。去年集團執董渝霖康在投資者會上提到「高化自營」的商業生態圈業務，指「從去年（2023年）就開始嘗試做高化自營的商業生態圈業務。到了今年（2024年）上半年在昆明萬象城已經試點落地，目前也開出了大概16個品牌門店。預計年底全部開完後，會有22個高化品牌營業」。
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