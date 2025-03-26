該行指出，蒙牛在2月18日發布盈利預警，預計2024年的純利僅得5,000萬元至2.5億元（人民幣，下同)，按年下跌達95%至99%。而蒙牛2024年純利大幅下跌，主要受一次性非現金項目影響，包括其附屬公司澳洲奶粉和嬰兒有機食品品牌貝拉米因經營前景及財務表現承壓，令蒙牛乳業計提38億元至40億元的商譽及無形資產減值；以及蒙牛乳業的聯營公司現代牧業因乳牛公平值變動減乳牛銷售成本產生虧損和商譽減值虧損，拖低蒙牛乳業純利約7.9億元至9億元。

若剔除相關減值的影響，蒙牛在2024年全年的預計純利介乎46億元至49億元，意味下半年純利預計為21.5億元至24.6億元，按年增長20%至37%，對比去年上半年按年下跌19%，出現明顯改善。蒙牛的主營業務在去年下半年開始轉趨穩健，同時受益於原奶價格回落及提質增效措施，令其毛利率及經營利潤率按年均有明顯提升。

由於相關的減值屬非現金性質的會計項目，東亞證券預期蒙牛未來的派息將不受今次的減值因素影響。同時，管理層此前曾承諾未來兩年持續提升派息比率至50%。

該行預期，蒙牛在2025年的每股預測盈利為1.37元，並料派息比率進一步升至50%，即今年每股派息達0.685元人民幣，相當於現價預測股息率達3.95%，具一定吸引力。

其他報道

亞洲金融去年多賺87% 末期息增八成至9仙

【有片：埋身擊】白銀高位徘徊機會大 黃金短線守穩支持仍有望向上

中遠海運去年盈利升19%末期息0.215元 全年派息比率99%

銀河國際：華潤萬象管理層稱將維持派派息比率

佐丹奴去年少賺37.3％末期息削半至6仙 全年派息少54%

半日沽空金額減6% 盈富沽空增38%

華潤醫藥去年少賺13% 末期息0.052元人幣

日清食品全年少賺37% 末期息9.63仙 特別息6.19仙

恒指半日升57點 科指升0.7% 北水流入41億

泡泡瑪特去年多賺1.9倍 LABUBU相關系列收入颷7倍至30億人幣

大公報不具名呼籲長和「不能執迷不悟」 議員、政協：「會自毀基石」

滬深三大指數半日向上 滬指升0.18%

大公報再發評論文章 批長和「請槍」寫文混淆視聽 籲不要一錯再錯

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 貨幣基礎降

穆迪警告美國財政實力進一步減弱 債務壓力加劇

據報長和將繼續推進港口交易 爭取4月2日前簽署最終協議

寧德時代香港上市已獲中證監備案

招商銀行曾跌逾6％ 去年淨利息收入跌1.6%

大摩上調恒指、國指、MSCI中國等目標

Vivo：補貼釋放換機需求 不足以改變市場趨勢

高盛：料有更多基本面驅動中國股票上升

植田和男：若食品價格推動更廣泛的通脹 或考慮加息

特朗普據報或數周內實施銅進口關稅

馬雲據報現身香港藝術周活動