去年2月內地與港澳監管部門推出「跨境理財通2.0」，放寬產品範圍和銷售限制，金管局總裁余偉文在匯豐全球投資峰會表示，正在與內地討論「理財通3.0」，除了擴大配額資格和產品組合，增加銷售流程彈性外，亦會探索可否將計劃擴展至大灣區以外地區。跨境理財通2.0開通後，內地投資香港財富產品的戶口數目，由2.5萬個增長至9.5萬個。
除了個人跨境財富管理，余偉文指過去幾年全球投資者透過香港將資本投入內地市場，目前外資約有七成的內地股票持倉通過股票通進行，六成的中國境內債券成交額則以債券通進行，當局正就國債期貨、擴大境內債作為抵押品用途等多項措施與內地溝通，而允許進行跨境回購亦獲內地原則性支持，有助資金有效利用。
南向通方面，余偉文表示人民銀行已原則上意外將南向債券通擴展至非銀行機構，可讓內地資產管理公司和保險投資環球債市，以滿足多元化資產需要。他指未來數年內地資金透過香港走向全球，亦會帶來更多機遇，例如近期港股日均成交2800億元至3000億元，港股通參與比例有所提高。
Deep Seek帶動內地人工智能概念，推動恒指今年以來上揚兩成，余偉文表示，除了有Deep Seek帶動投資者對中資科技股估值重估，中央大力推動刺激消費政策、新股氣氛改善，亦有助推動股市情緒，愈來愈多基金經理表示客戶正回歸香港，而金管局數據亦顯示去年香港銀行存款增長7%，過去3至4年間累增約25%，反映全球投資者的興趣正回歸香港市場。
此外，余偉文回應聯繫匯率時再次重申沒有計劃改變制度，他指聯匯制度運行42年，在不同經濟和金融周期給予市場極大信心，國際貨幣基金組織（IMF）亦認為是香港的適當選擇，他笑言上述問題已回應超過150次。
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