moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打：助港鐵發行其歷來最大筆美元債券

渣打銀行表示，作為聯席全球協調人、聯席簿記行和聯席主承銷商，協助港鐵（0066）成功公開發行其總值30億美元、由三個不同年期組成的美元債券，同時標誌歷來最大筆由香港發行人所發行的規例S形式美元債券。

相關債券包括：5年期5億美元高級債券，票據息率為4.375%；10年期10億美元高級債券，票據息率為4.875%；30年期15億美元高級債券，票據息率為5.250%。

是次交易是港鐵自2020年後，再次踏足美元債券市場。其中，總值15億美元的30年期高級債券更是亞洲區內最大筆同年期的規例S形式美元債券。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，「渣打銀行很榮幸支持港鐵此次具標誌性的美元債券發行，同時助力香港的基建及經濟發展。是次發行獲得國際投資者踴躍支持，反映市場對長年期債券的強勁需求，以及對香港發行人的堅定信心。渣打致力幫助更多客戶物色合適的融資機會，達成其業務發展目標」。

其他報道

余偉文：正討論理財通3.0 或擴至大灣區外

中環花生｜王維基：堂堂京東Apps竟然同HKTVMall咁似？

阿里將為寶馬中國市場新車型 開發AI引擎

泡泡瑪特放榜後股價一度彈升近8%

東亞證券：蒙牛去年下半年核心盈利增長最多37% 料今年派息比率升至50%

亞洲金融去年多賺87% 末期息增八成至9仙

【有片：埋身擊】白銀高位徘徊機會大 黃金短線守穩支持仍有望向上

中遠海運去年盈利升19%末期息0.215元 全年派息比率99%

銀河國際：華潤萬象管理層稱將維持派息比率

佐丹奴去年少賺37.3％末期息削半至6仙 全年派息少54%

半日沽空金額減6% 盈富沽空增38%

華潤醫藥去年少賺13% 末期息0.052元人幣

日清食品全年少賺37% 末期息9.63仙 特別息6.19仙