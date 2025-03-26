渣打銀行表示，作為聯席全球協調人、聯席簿記行和聯席主承銷商，協助港鐵（0066）成功公開發行其總值30億美元、由三個不同年期組成的美元債券，同時標誌歷來最大筆由香港發行人所發行的規例S形式美元債券。
相關債券包括：5年期5億美元高級債券，票據息率為4.375%；10年期10億美元高級債券，票據息率為4.875%；30年期15億美元高級債券，票據息率為5.250%。
是次交易是港鐵自2020年後，再次踏足美元債券市場。其中，總值15億美元的30年期高級債券更是亞洲區內最大筆同年期的規例S形式美元債券。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，「渣打銀行很榮幸支持港鐵此次具標誌性的美元債券發行，同時助力香港的基建及經濟發展。是次發行獲得國際投資者踴躍支持，反映市場對長年期債券的強勁需求，以及對香港發行人的堅定信心。渣打致力幫助更多客戶物色合適的融資機會，達成其業務發展目標」。
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