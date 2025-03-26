研究所表示，香港短期前景仍然充滿挑戰，特別於本地零售業方面，研究所引述政府統計處資料表示，去年的總零售銷售額按年跌7.3%，同時較2018年的水平低22%。此現象主要歸因於，更多市民選擇前往鄰近城市購買商品和服務，而消費者也愈來愈傾向於網上購物，而非前往本地零售商店消費。

研究所續指，香港經濟同時正受疫情後的人口結構影響，尤其新移民較少機會投入勞動力市場。與2018年至2019年度相比，在職港人於去年減少約26.9萬人，勞動力參與率下降4個百分點至57%。

研究所認為，鼓勵更多人投入勞動力市場為香港改善本地消費需求的方法之一，而推出相關政策以恢復香港的勞動力參與率，以及協助新移民融入本地生活，對於結構性改善本地需求至關重要。

另外，研究所維持今年中國經濟增長4.5%的預測，與官方的5%目標大致相若。

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