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恒指升139點 波幅兩個月最窄 成交不足2000億見6周低 北水流入減39%

美股隔晚上升，亞股今早跟隨，高盛、大摩唱好中國股票，恒指表現反覆，上證、滬深300先升後跌，深成升幅收窄。市場關注美國下周將宣布的對等關稅措施。市場觀望下，恒指高低波幅只有246點，是1月28日後最窄，大市成交更是34個交易日以來首次跌穿2000億元，見2月6日後新低。與此同時，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）亦較上日減25.11%，降至828.78億元，由於大市成交降29%，幅度較大，北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的19.39%增至20.74%。北水南下合計淨流入83.68億元，較上日減少39.78%。

個股方面，泡泡瑪特（9992）績後大升15%，創上市新高，成交金額增179.1%，至50.61億元，是2020年12月11日後最多；同樣績後大升的申洲國際（2313）收市升12.6%，成交金額增443.68%，至23億元，是2020年11月11日後最多。相反，農夫山泉（9633）績後曾跌逾11%，成交金額增934.79%，至18.62億元，是2024年9月27日後最多。長和（0001）據報將繼續推進港口交易，並爭取4月2日前簽署最終協議，成交金額增116.83%，至15億元，是3月21日後最多，當日達15.42億元。

大市成交最多的是盈富基金（2800）成交金額增0.86%，至125.52億元，是3月24日後最多；其後為恒生中國企業（2828）成交金額增16.54%，至105.3億元，是3月24日後最多。

恒指今早高開116點，高位升252點，低位升6點，高低波幅246點。上升股份比例為38.67%，下跌為29.26%，無升跌為32.06%。

恒指收市升139點或0.6%，報23483點，大市成交金額1997億元，較上日減少29.97%，是2月6日1784.47億元成交後最少；國指升38點或0.44%，報8654點。恒生科技指數收報5573點，升1.01%。

藍籌股成交金額928.65億元，佔大市成交46.5%；科指成份股成交金額526.45億元，佔大市成交26.36%；國指成份股成交金額810.21億元，佔大市成交40.57%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.86%，至141.54億元，佔大市成交7.08%。牛熊證成交金額52.36億元，減少39.01%；窩輪成交金額89.18億元，減少8.67%。

藍籌50隻升，27隻下跌，6隻無升跌。申洲國際（2313）升12.66%，收報62.3元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌8.3%，收報33.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.2元，升4.76%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報41.2元，跌2.94%。

恒指續低於10天線(23972.27點)。科指10天線(5795.13點)跌穿20天線(5801.71點)。

北水南下合計淨流入83.68億元，較上日減少39.78%，淨流入金額是3月25日138.95億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入270.63億元，對上一次連續4日淨流入是3月17日。北水本月累計流入1449.84億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）828.78億元，較上日減25.11%，佔香港市場成交額由上日的19.39%增至20.74%。

焦點股

泡泡瑪特（9992）曾升最多15.84%，是2024年10月23日後最大升幅，當日升幅為20.88%。高見147元，創上市新高。收報140.7元，升10.87%，創收市價計新高。成交金額增179.1%，至50.61億元，是2020年12月11日後最多，當日達73.31億元。

申洲國際（2313）曾升最多12.84%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為17.91%。高見62.4元，是3月10日63元後最高。收市升12.66%，報62.3元，是3月7日後收市新高，當日報63.7元。成交金額增443.68%，至23億元，是2020年11月11日後最多，當日達66.09億元。

農夫山泉（9633）曾跌最多11.29%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為11.78%。低見32.6元，是1月13日32元後最低。今日收市跌8.3%，報33.7元，是2月25日後收市新低，當日報33.6元。連跌6日，累計跌4.99元，對上一次連跌6日是2024年7月5日。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是2024年1月9日。成交金額增934.79%，至18.62億元，是2024年9月27日後最多，當日達19.97億元。

長和（0001）曾升最多3.88%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為5.2%。高見46.8元，是3月18日47.3元後最高。今日收市升0.55%，報45.3元，是3月19日後收市新高，當日報45.8元。連升3日，累計升0.24元，對上一次連升3日是2月14日。成交金額增116.83%，至15億元，是3月21日後最多，當日達15.42億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.08%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.17%。高見23596.85點，是3月25日23747.32點後最高。收市報23483.32點，是3月24日後收市新高，當日報23905.56點。

科指曾升最多1.62%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為2.19%。高見5606.98點，是3月25日5671.59點後最高。收市報5573.04點，是3月24日後收市新高，當日報5736.83點。

國指曾升最多1.07%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見8707.82點，是3月25日8782.6點後最高。收市報8654.26點，是3月24日後收市新高，當日報8850.69點。

午後消息股表現

中環花生｜王維基：堂堂京東Apps竟然同HKTVMall咁似？。香港科技探索（1137）收報1.41元，升7.63%。

阿里（9988）將為寶馬中國市場新車型 開發AI引擎。收報129.5元，升1.41%。

亞洲金融（0662）去年多賺87% 末期息增八成至9仙。收報3.85元，升1.58%。

中遠海運（0517）去年盈利升19%末期息0.215元 全年派息比率99%。創52周高，見4.79元，收報4.62元，跌0.65%。

佐丹奴（0709）去年少賺37.3％末期息削半至6仙 全年派息少54%。收報1.52元，升3.4%。

華潤醫藥（3320）去年少賺13% 末期息0.052元人幣。收報5.19元，跌4.95%。

日清食品（1475）全年少賺37% 末期息9.63仙 特別息6.19仙。創52周高，見6.15元，收報6.01元，跌0.33%。

泡泡瑪特（9992）去年多賺1.9倍 LABUBU相關系列收入颷7倍至30億人幣。創上市新高，見147元，收報140.7元，升10.87%。

今早及隔晚消息股表現

據報長和（0001）將繼續推進港口交易 爭取4月2日前簽署最終協議。大公報再發評論文章 批長和「請槍」寫文混淆視聽 籲不要一錯再錯。大公報不具名呼籲長和「不能執迷不悟」 議員、政協：「會自毀基石」。收報45.3元，升0.55%。

華潤萬象生活（1209）全年多賺23% 末期息0.643元 特別息0.614元。收報34.5元，升10.75%。

潤地（1109）全年少賺18% 末期息1.119元人民幣。收報25.85元，升1.57%。

192間公司最快今日公布業績，部分股份績前表現如下，中行（3988）收報4.62元，無升跌。

中銀香港（2388）收報29.85元，無升跌。

中國人壽（2628）收報15.6元，跌0.38%。

新奧（2688）停牌。

蒙牛（2319）收報18.46元，無升跌。

中信証券（6030）收報21.6元，升1.17%。

中信銀行（0998）收報6.13元，跌1.13%。

南航（1055）收報3.97元，跌0.5%。

歌禮製藥－Ｂ（1672）收報8.38元，跌3.68%。

中國太保（2601）收報24.2元，升0.41%。

佐丹奴（0709）收報1.52元，升3.4%。

國泰君安國際（1788）收報1.11元，無升跌。

有線（1097）收報0.029元，升7.41%。

IGG（0799）收報4.34元，升1.17%。

蜜雪集團（2097）收報410.4元，升4.96%。

日清食品（1475）創52周高，見6.15元，收報6.01元，跌0.33%。

泡泡瑪特（9992）創上市新高，見147元，收報140.7元，升10.87%。

商湯（0020）收報1.59元，升1.27%。

遠洋集團（3377）收報0.222元，升1.83%。

電視廣播（0511）收報3.34元，跌1.18%。

知乎－Ｗ（2390）收報12.16元，升1.33%。

優品360（2360）全年盈利近2.48億，每股末期息0.1元。收報1.74元，升2.35%。

復星醫藥（2196）去年純利按年增逾16%至27.7億人幣，每股末期息0.32元。收報14.9元，跌0.8%。

重農行（3618）去年純利按年增5.6%至115.13億人幣，末期息每股0.1102元。創52周高，見5.4元，收報5.23元，跌2.06%。

金界（3918）去年純利按年減少38.3%至近1.1億美元，不派息。收報3.59元，無升跌。

金山科技（0040）附屬加入鋅電池計劃。收報0.6元，跌1.64%。

知行汽車（1274）成立艾摩星機器人，推動AI+汽車+機器人跨界。收報18.6元，升3.22%。

特海國際（9658）去年盈利跌15%，續不派息。收報18.5元，升2.21%。

周生生（0116）去年盈利跌兩成至8億，末期息削一成每股派0.36元。收報7.14元，升3.03%。

奧園（3883）去年轉賺1.3億人幣，維持不派息。收報0.182元，跌6.19%。

萬物雲（2602）核心利潤跌5%，末期息連特別息派0.875元人幣。收報23.25元，升2.42%。

中電信（0728）去年多賺8%，末期息9.27分增3%。中電信料今年資本開支下降一成，對算力投入不設限。收報5.79元，升1.22%。

農夫山泉（9633）去年賺121億人幣近持平，未期息微增1%至0.76元。收報33.7元，跌8.3%。

頤海國際（1579）去年純利跌13%至7.39億人幣，末期息0.395元。收報14.36元，升2.72%。

招行（3968）2024年度純利增1%至1484億人幣，每股末期息2元。收報45.7元，跌5.48%。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至2210萬人幣，上季首次單季錄盈利。收報151.4元，升1%。

楊協成：去年用5710萬坡元增持維他奶（0345）至5.3%。收報10.26元，跌2.66%。

信德集團（0242）去年虧損擴大至8.2億，續不派末期息。收報0.6元，跌4.76%。

移英港人被拒領強積金 據報匯豐遭英外相質問促歸還。匯控（0005）收報89.5元，升1.47%。

大公文匯轉載南早，指長和（0001）放料為售巴拿馬等港口護航。收報45.3元，升0.55%。

藥明生物（2269）去年純利微減1%至33.56億人幣，不派息。收報26.2元，升1.16%。

H&H國際（1112）去年轉蝕5370萬人幣，末期息0.05元。收報9.94元，跌0.4%。

恆安國際（1044）：預計今年木漿價格維持平穩，關注海外併購機會。收報22.3元，升1.83%。

摩通減持比亞迪（1211）至5%以下。收報398.4元，升2.36%。

萬洲國際（0288）去年多賺1.5倍　末期息增六成至0.4元。創52周高，見7.12元，收報6.92元，升3.9%。

永安國際（0289）轉盈為虧，蝕9.19億元，末期息削逾一成至53仙。收報11.68元，跌0.34%。

卡塔爾投資局減持復宏漢霖（2696）至5%以下。收報31.1元，升7.61%。

申洲國際（2313）去年多賺37%，末期息多19%派1.28元。收報62.3元，升12.66%。

周雨辰減持OSL集團（0863）至5%以下。收報8.65元，跌0.23%。

快手（1024）全年多賺139%，第四季多賺10%，不派息。收報55.85元，跌1.67%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見110.1元，收報108元，升1.89%；珩灣科技（1523）創上市新高，見6.38元，收報6.35元，升5.66%；西銳（2507）創上市新高，見45.35元，收報40.75元，跌4.12%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.9元，收報2.83元，升1.8%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見147元，收報140.7元，升10.87%；佑駕創新（2431）創上市新高，見37.1元，收報37.1元，升31.79%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9145.45元，收報9145.45元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.85元，收報1091.85元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1091.1元，收報1091.1元，升0.01%；首佳科技（0103）創52周高，見0.48元，收報0.475元，無升跌；中達集團控股（0139）創52周高，見0.036元，收報0.029元，跌9.38%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.247元，跌1.2%；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.9元，收報0.78元，升8.33%；旭日企業（0393）創52周高，見1.31元，收報1.3元，升0.78%；星光集團（0403）創52周高，見0.225元，收報0.225元，升13.64%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.79元，收報4.62元，跌0.65%；浪潮數字企業（0596）創52周高，見6.71元，收報6.63元，升4.91%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見7.12元，收報6.92元，升3.9%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，先機企業集團（0176）低見0.012元，收報0.014元，升7.69%；中國天弓控股（0428）低見0.3元，收報0.305元，跌8.96%；鋑聯控股（0459）低見0.065元，收報0.066元，無升跌；中國三迪（0910）低見0.017元，收報0.017元，跌10.53%；創夢天地（1119）低見0.93元，收報0.97元，跌3.96%；大洋集團（1991）低見0.06元，收報0.085元，跌4.49%；百勤油服（2178）低見0.045元，收報0.054元，跌3.57%；創業集團控股（2221）低見0.057元，收報0.057元，跌25%；雲康集團（2325）低見3.13元，收報3.96元，跌9.79%；金源氫化（2502）低見0.245元，收報0.245元，跌18.33%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.28元，升3.7%；中國農產品交易（0149）低見0.03元，收報0.033元，升3.13%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；包浩斯國際（0483）低見0.175元，收報0.175元，跌10.26%；上實城市開發（0563）低見0.3元，收報0.3元，跌1.64%；天德化工（0609）低見0.98元，收報1.03元，跌4.63%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.59元，收報0.61元，跌1.61%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.115元，收報0.208元，升74.79%；中國港能（0931）低見0.241元，收報0.244元，跌11.27%。

異動股

上升異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低0.115元，收報0.208元，升74.79%；海王英特龍（8329）創52周高，見0.38元，收報0.28元，升66.67%；基地錦標集團（8460）收報0.108元，升52.11%；HSSP INTL（3626）停牌；玖源集團（0827）收報0.038元，升46.15%；怡園酒業（8146）創52周高，見0.345元，收報0.29元，升45.73%；佑駕創新（2431）創上市新高，見37.1元，收報37.1元，升31.79%；新享時代（8519）收報0.335元，升31.37%；名仕快相（8483）收報0.07元，升27.27%；威揚酒業控股（8509）收報0.355元，升26.79%。

下跌異動股，包括，國瑞健康（2329）收報0.043元，跌36.76%；中木國際（1822）收報0.23元，跌36.11%；時時服務（8181）收報0.06元，跌27.71%；易緯集團（3893）創上市新低，見0.208元，收報0.208元，跌27.02%；國茂控股（8428）收報0.345元，跌26.6%；創業集團控股（2221）創上市新低，見0.057元，收報0.057元，跌25%；聲揚集團（8163）收報0.095元，跌23.39%；盛良物流（8292）收報0.36元，跌19.1%；金源氫化（2502）創上市新低，見0.245元，收報0.245元，跌18.33%；瑞斯康集團（1679）收報0.115元，跌17.27%；信越控股（6038）收報0.22元，跌16.98%。

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