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全日沽空金額減6% 盈富沽空增21%

大市全日沽空金額390.64億元，較上日減少6.15%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.59%升至19.55%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）49.52億元，較上日增加21%，沽空比率由上日的32.64%，升至39.46%。上日流通股份減0.31%，至63.62億個，是3月24日後最少，當日達63.82億個。

上日南方恒生科技（3033）流通股份減0.24%，至78.08億個，是3月24日後最少，當日達78.28億個。

上日恒生中國企業（2828）流通股份增1.56%，至3.92億個，是3月21日後最多，當日達3.98億個。

沽空增幅最多的股份為，嘉實比特幣（3439）增加9875.03%，至75.05萬元；沽空減幅最多的股份為，ＸＩ二南特斯－Ｕ（9366）減少99.54%，至289元。

藍籌當中，沽空比率最高的是電能實業（0006）沽空比率53.53%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率56.76%。

其餘請看附圖。

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