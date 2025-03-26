大市全日沽空金額390.64億元，較上日減少6.15%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.59%升至19.55%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）49.52億元，較上日增加21%，沽空比率由上日的32.64%，升至39.46%。上日流通股份減0.31%，至63.62億個，是3月24日後最少，當日達63.82億個。
上日南方恒生科技（3033）流通股份減0.24%，至78.08億個，是3月24日後最少，當日達78.28億個。
上日恒生中國企業（2828）流通股份增1.56%，至3.92億個，是3月21日後最多，當日達3.98億個。
沽空增幅最多的股份為，嘉實比特幣（3439）增加9875.03%，至75.05萬元；沽空減幅最多的股份為，ＸＩ二南特斯－Ｕ（9366）減少99.54%，至289元。
藍籌當中，沽空比率最高的是電能實業（0006）沽空比率53.53%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率56.76%。
其他報道
恒指升139點 波幅兩個月最窄 成交不足2000億見6周低 北水流入減39%
Mastercard經濟研究所料本港今年GDP按年增2.2%
中環花生｜王維基：堂堂京東Apps竟然同HKTVMall咁似？
東亞證券：蒙牛去年下半年核心盈利增長最多37% 料今年派息比率升至50%
【有片：埋身擊】白銀高位徘徊機會大 黃金短線守穩支持仍有望向上
中遠海運去年盈利升19%末期息0.215元 全年派息比率99%