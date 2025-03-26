期內，集團收入下跌2%至32.58億元。集團實現正EBITDA幣2.95億元，較2023年的EBITDA虧損1.40億元改善4.35億元。

年內核心電視相關業務總收入為31.31億元，按年增加10%，主要由於香港電視廣播分部收入增長17%，以及內地業務分部收入增加17%。

集團表示，內地合拍劇仍為今年主要增長動力。目前有七部劇集處於不同製作階 段，包括「巨塔之后」、「正義女神」、「夫妻的博弈」、「模仿人生」、「刑偵12」、 「金式森林」及「玫瑰戰爭」。

集團表示，根據目前的業務勢頭，並考慮到2024年撇減絕大部分剩餘的既有不良資產，集團預計2025年全年的EBITDA將大幅高於2024年，並將今年全年實現正股東應佔淨溢利。

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