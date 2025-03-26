中銀去年提取減值準備前之淨經營收入，按年升近9%至712.53億元，淨利息收入按年升近3%至523.34億元，經調整後淨息差按年擴闊1點子（1厘等於100點子）至1.64厘；淨服務費及佣金收入按年升近8%至98.93億元。

貸款質素方面，中銀去年減值撥備按年跌23%至49.45億元，全年不良貸款率為1.05%，按年持平。

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