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中銀香港全年多賺17% 末期息增24% 擬今年起按季派息

中銀香港（2388）公布去年全年業績，年內純利按年升17%至382.33億元，除稅前溢利按年升14%至467.54億元。中銀香港去年每股盈利3.6162元，宣布派末期息1.419元，按年升24%，連同中期股息，全年股息按年升19%至1.989元，派息比率為55%，按年升1個百分點，並表示擬自今年起按季度宣派股息。