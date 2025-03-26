中銀香港（2388）公布去年全年業績，年內純利按年升17%至382.33億元，除稅前溢利按年升14%至467.54億元。中銀香港去年每股盈利3.6162元，宣布派末期息1.419元，按年升24%，連同中期股息，全年股息按年升19%至1.989元，派息比率為55%，按年升1個百分點，並表示擬自今年起按季度宣派股息。
中銀去年提取減值準備前之淨經營收入，按年升近9%至712.53億元，淨利息收入按年升近3%至523.34億元，經調整後淨息差按年擴闊1點子（1厘等於100點子）至1.64厘；淨服務費及佣金收入按年升近8%至98.93億元。
貸款質素方面，中銀去年減值撥備按年跌23%至49.45億元，全年不良貸款率為1.05%，按年持平。
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