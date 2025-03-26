2024年活躍現金客戶總數、活躍現金客戶總數，分別跌15.2%，及0.66%，降至185.7萬名及254.6萬名。不過證監指，2024年活躍客戶數目淨減少，主要是由於一家持牌法團在進行內部審查後終止了部分客戶帳戶。撇除此持牌法團的影響，活躍現金客戶和活躍保證金客戶的數目較2023年分別減少2%及增加16%。

業界來自不同類別的收入均錄得廣泛增長，包括證券交易的淨佣金收入（增加18%至202億元），資產管理收入（增加14%至375億元），以及包銷及配售證券收入（增加118%至111億元），資產管理收入（增加14%至375 億元）。

期內，聯交所於2024年的平均每日成交額為1318億元，按年增26%。聯交所參與者方面，A組、B組及C組經紀行分別錄得84億元、100億元及35億元的淨盈利總額。所有聯交所參與者的合計淨盈利總額為219億元，較2023年增加66%。

2024年底的平均證券融資抵押品比率為3.9倍，而未清繳保證金貸款總額為1772億元，較前一年增加20%。首20家最大型的證券保證金融資提供者共佔業內未清繳保證金貸款總額的85%。

證監會中介機構部執行董事葉志衡博士表示，「我們的金融業在全球波動之中展現出韌力及適應力，而更令人鼓舞的是，券商在2024年錄得更高盈利，收入來源更加多元化。展望未來，證監會將繼續致力鞏固香港作為領先國際金融中心的地位，為業界人士和投資者提供大好機遇」。

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