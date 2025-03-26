期內，收入8.6億元，按年少24.5%。其中營銷服務收入按年少32%為3.159億元，減幅主要由於公司持續積極主動地優化服務產品供給，將提高利潤率作為戰略核心；付費會員收入降7.8%至4.2億元，主因是每訂閱會員平均收入略降；此外職業培訓收入大減52%至8400萬元，主要由於公司收購業務的收入貢獻減少。

用戶數據方面，上季知乎月平均活躍用戶（MAUs）達8140萬，月均訂閱會員達1410萬。

以去年全年計，知乎收入達35.99億元，按年減14.5%。淨虧損大幅收窄至1.69億元，2023年同期淨虧損8.39億元。非公認會計準則下的經調整淨虧損9630萬元，2023年同期經調整淨虧損6.59億元。毛利率則由2023年的54.7%提高至60.6%。

知乎董事長兼行政總裁周源指，2024年對知乎而言具重要轉折意義，且用戶指標全年持續向好，創作者活躍度不斷提升。他指公司將持續投資AI應用，將AI進一步融入多元化社區場景，積極探索AI時代全新的用戶交互方式，並快速提升自身的競爭優勢。

首席財務官王晗表示，2024年第四季是知乎的重要里程碑，公司公認會計準則和非公認會計準則下的營業利潤及淨利潤首次全面轉正。而得益於運營效率的提升及嚴格的成本管理，本季利潤率大幅提升，毛利率按年升3.8個百分點至62.9%，營運開支則按年降37.9%。

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