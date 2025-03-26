新奧能源（2688）公布去年業績，股東應佔盈利跌12.2%至59.87億元（人民幣，下同），每股盈利5.35元，撇除燃氣批發（海外銷售）帶來的相關稅後利潤、其他收益及虧損及商品衍生金融工具未實現淨虧損之相關遞延稅項合共7.25億元之影響，基礎業務核心利潤增長10.2%至67.12億元，末期息2.35港元。
期內集團營業額下跌3.5%至1098.53億元，主要因為年內公司的燃氣批發業務更聚焦內地市場及工程安裝業務受中國房地產市場持續底部調整影響，連帶整體毛利及毛利率亦承壓，分別下降6.5%至134.05億元及0.4個百分點至12.2%。
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