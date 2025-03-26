期內集團營業額下跌3.5%至1098.53億元，主要因為年內公司的燃氣批發業務更聚焦內地市場及工程安裝業務受中國房地產市場持續底部調整影響，連帶整體毛利及毛利率亦承壓，分別下降6.5%至134.05億元及0.4個百分點至12.2%。

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