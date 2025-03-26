此外，作為「超越界限」的一部分，集團將於今年4月初重返銅鑼灣開設Giordano Ladies門店，面積約千餘呎，目標顧客為職場女性。

佐丹奴執行董事陳嘉緯表示，集團派息策略是將過剩的現金回饋予股東，具體則需要視乎集團資本開支、集團前景等。他重申過去兩年派息比率130%至140%無法長期維持，但今年全年派息比率為104.5%，仍然高於大部分同行。

投資方面，集團未來將採取審慎的投資策略。至於去年非經常性開支增加拖累盈利表現，陳嘉緯就解釋指，該等費用主要產生於上年第二季企業活動及前任行政總裁離任補償費用。預計今年非經常性開支將年減少。

其他報道

新奧能源去年盈利跌12% 末期息2.35元

知乎上季首錄季度盈利 經調整利潤9707萬人幣 美股盤前升逾6%

證監會：去年證券業盈利增56% 活躍現金客戶減2% 活躍保證金客戶增16%

平保增持農行

中銀香港全年多賺17% 末期息增24% 擬今年起按季派息

全日沽空金額減6% 盈富沽空增21%

電視廣播去年虧損收窄至4.9億元 不派息 料今年可扭虧為盈

恒指升139點 波幅兩個月最窄 成交不足2000億見6周低 北水流入減39%

Mastercard經濟研究所料本港今年GDP按年增2.2%

渣打：助港鐵發行其歷來最大筆美元債券

余偉文：正討論理財通3.0 或擴至大灣區外

中環花生｜王維基：堂堂京東Apps竟然同HKTVMall咁似？

阿里將為寶馬中國市場新車型 開發AI引擎

泡泡瑪特放榜後股價一度彈升近8%

東亞證券：蒙牛去年下半年核心盈利增長最多37% 料今年派息比率升至50%

亞洲金融去年多賺87% 末期息增八成至9仙

【有片：埋身擊】白銀高位徘徊機會大 黃金短線守穩支持仍有望向上

中遠海運去年盈利升19%末期息0.215元 全年派息比率99%

銀河國際：華潤萬象管理層稱將維持派息比率

佐丹奴去年少賺37.3％末期息削半至6仙 全年派息少54%

半日沽空金額減6% 盈富沽空增38%

華潤醫藥去年少賺13% 末期息0.052元人幣