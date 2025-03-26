佐丹奴（0709）今日公布全年業績，集團行政總裁Colin Currie在記者會表示，集團於去年8月發布了「超越界限」五年策略，尤爲致力於在大中華區提升市場份額。今年為該策略首年，集團第一季度已在內地實施重置業務計劃。由於品牌在華南地區知名度較高，五年策略的初步重點為發展華南地區的業務，充分利用現有的品牌知名度，優化運營效率，改善產品組合。集團會關閉部分盈利表現不佳的店鋪，並在認爲可推動業務發展的地區開設新店。他表示，目標於今年實現收入增長3%至5%，且利潤增長速度快於收入增長速度。
此外，作為「超越界限」的一部分，集團將於今年4月初重返銅鑼灣開設Giordano Ladies門店，面積約千餘呎，目標顧客為職場女性。
佐丹奴執行董事陳嘉緯表示，集團派息策略是將過剩的現金回饋予股東，具體則需要視乎集團資本開支、集團前景等。他重申過去兩年派息比率130%至140%無法長期維持，但今年全年派息比率為104.5%，仍然高於大部分同行。
投資方面，集團未來將採取審慎的投資策略。至於去年非經常性開支增加拖累盈利表現，陳嘉緯就解釋指，該等費用主要產生於上年第二季企業活動及前任行政總裁離任補償費用。預計今年非經常性開支將年減少。
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