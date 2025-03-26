華潤置地（1109）2024年經常性業務佔核心淨利潤比率突破四成，達到40.7%；集團執行董事兼首席財務官郭世清表示，預計2025年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展。由於華潤萬象生活（1209）及生態圈等經常性業務都持續增加，將令經常性業務貢獻核心淨利潤穩步增長。
土儲方面，截至2024年底集團以總地價775.8億元（人民幣，下同）增持了29宗優質土地儲備，新增總計容建築面積達393萬平方米。截至2024年底總土地儲備面積為5,194萬平方米。華潤置地管理層表示，大策略以量入為出，保證現金流及財務穩健的前提下，嚴格執行財務回報指標要求，堅定落實「調結構、調節奏、調佈局」。同時，增量投資方面，聚焦重點城市生根，以有效投資做實增量。存量投資中，則主力去化庫存，在國家政策支持下，加快盤活土地資產等。
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