土儲方面，截至2024年底集團以總地價775.8億元（人民幣，下同）增持了29宗優質土地儲備，新增總計容建築面積達393萬平方米。截至2024年底總土地儲備面積為5,194萬平方米。華潤置地管理層表示，大策略以量入為出，保證現金流及財務穩健的前提下，嚴格執行財務回報指標要求，堅定落實「調結構、調節奏、調佈局」。同時，增量投資方面，聚焦重點城市生根，以有效投資做實增量。存量投資中，則主力去化庫存，在國家政策支持下，加快盤活土地資產等。

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