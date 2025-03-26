moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

華潤置地料今年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展

華潤置地（1109）2024年經常性業務佔核心淨利潤比率突破四成，達到40.7%；集團執行董事兼首席財務官郭世清表示，預計2025年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展。由於華潤萬象生活（1209）及生態圈等經常性業務都持續增加，將令經常性業務貢獻核心淨利潤穩步增長。

土儲方面，截至2024年底集團以總地價775.8億元（人民幣，下同）增持了29宗優質土地儲備，新增總計容建築面積達393萬平方米。截至2024年底總土地儲備面積為5,194萬平方米。華潤置地管理層表示，大策略以量入為出，保證現金流及財務穩健的前提下，嚴格執行財務回報指標要求，堅定落實「調結構、調節奏、調佈局」。同時，增量投資方面，聚焦重點城市生根，以有效投資做實增量。存量投資中，則主力去化庫存，在國家政策支持下，加快盤活土地資產等。

 

其他報道

新奧能源去年盈利跌12% 末期息2.35元

知乎上季首錄季度盈利 經調整利潤9707萬人幣 美股盤前升逾6%

證監會：去年證券業盈利增56% 活躍現金客戶減2% 活躍保證金客戶增16%

平保增持農行

中銀香港全年多賺17% 末期息增24% 擬今年起按季派息

全日沽空金額減6% 盈富沽空增21%

電視廣播去年虧損收窄至4.9億元 不派息 料今年可扭虧為盈

恒指升139點 波幅兩個月最窄 成交不足2000億見6周低 北水流入減39%

Mastercard經濟研究所料本港今年GDP按年增2.2%

渣打：助港鐵發行其歷來最大筆美元債券