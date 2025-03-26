他坦言，相較於比亞迪（1211）等中國車企，小鵬的國際化步伐起步較晚，但目前已經踏上穩健且快速的全球擴張道路。去年，小鵬汽車已進入30多個國家，海外銷售佔比近15%。另外，在歐洲等高端成熟市場，小鵬的表現優於許多中國 OEM（原始設備製造商）。他指出，小鵬希望擺脫「廉價中國車」的標籤，而是讓當地消費者認可其技術領先、設計優秀、性價比高的形象。

他指出，歐洲是小鵬的重要市場，原因是電動車（EV）滲透率較高，比許多市場更快接受電動車。市場亦偏好高端車型，符合小鵬的產品定位。東南亞市場方面，去年底開始在東南亞布局，目前增長勢頭良好。至於拉丁美洲市場，他稱目前小鵬尚未在拉美主要市場建立大規模業務，但正在積極研究，而巴西與墨西哥亦被視為潛在的重要市場。

預計今年底小鵬汽車自動駕馭技術可達到L3 自動駕駛（在一定條件下可完全自主駕駛），而明年在部分低速場景中展示L4 級別的自動駕駛能力。他續稱，RoboTaxi（無人駕駛計程車）技術上可能僅 3 年內可行，但仍需克服用戶教育、監管框架等挑戰。他預計3至5年內，真正的RoboTaxi商業化才有可能實現。

其他報道

新奧能源去年盈利跌12% 末期息2.35元

知乎上季首錄季度盈利 經調整利潤9707萬人幣 美股盤前升逾6%

證監會：去年證券業盈利增56% 活躍現金客戶減2% 活躍保證金客戶增16%

平保增持農行

中銀香港全年多賺17% 末期息增24% 擬今年起按季派息

全日沽空金額減6% 盈富沽空增21%

電視廣播去年虧損收窄至4.9億元 不派息 料今年可扭虧為盈

恒指升139點 波幅兩個月最窄 成交不足2000億見6周低 北水流入減39%

Mastercard經濟研究所料本港今年GDP按年增2.2%

渣打：助港鐵發行其歷來最大筆美元債券