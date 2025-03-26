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小鵬：以色列為公司海外銷量最多地區 

小鵬（9868）副董事長及聯席總裁顧宏地今日出席一場活動時透露，小鵬在以色列的電動車銷量超過其他任何國家，成為其最大海外市場。而以色列市場屬於高端電動車市場，消費者偏好技術含量高的車型。這顯示中國電動車品牌並非只能靠大規模銷量取勝，而是可以透過技術優勢和產品差異化在特定市場取得成功。

他坦言，相較於比亞迪（1211）等中國車企，小鵬的國際化步伐起步較晚，但目前已經踏上穩健且快速的全球擴張道路。去年，小鵬汽車已進入30多個國家，海外銷售佔比近15%。另外，在歐洲等高端成熟市場，小鵬的表現優於許多中國 OEM（原始設備製造商）。他指出，小鵬希望擺脫「廉價中國車」的標籤，而是讓當地消費者認可其技術領先、設計優秀、性價比高的形象。

他指出，歐洲是小鵬的重要市場，原因是電動車（EV）滲透率較高，比許多市場更快接受電動車。市場亦偏好高端車型，符合小鵬的產品定位。東南亞市場方面，去年底開始在東南亞布局，目前增長勢頭良好。至於拉丁美洲市場，他稱目前小鵬尚未在拉美主要市場建立大規模業務，但正在積極研究，而巴西與墨西哥亦被視為潛在的重要市場。

預計今年底小鵬汽車自動駕馭技術可達到L3 自動駕駛（在一定條件下可完全自主駕駛），而明年在部分低速場景中展示L4 級別的自動駕駛能力。他續稱，RoboTaxi（無人駕駛計程車）技術上可能僅 3 年內可行，但仍需克服用戶教育、監管框架等挑戰。他預計3至5年內，真正的RoboTaxi商業化才有可能實現。

 

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