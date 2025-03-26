去年中行淨利息收入按年下跌3.77%至4489.34億元，淨利息按年跌0.19個百分點至1.4厘，略低於市場預期的1.42厘，淨手續費及佣金收入按年跌2.88至765.9億元。

去年信貸減值損失按年減少3.79%至1024.63億元。截至期末，不良貸款率按年跌0.04個百分點至1.33%，撥備覆蓋率增11.87個百分點至200.6%。

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