不同收入分部方面， 商湯去年生成式AI收入按年多103.1%至24.04億元，主要來源於市場對生成式AI模型訓練、微調和推理的需求爆發性增長；智能汽車收入則降33.2%至2.562萬元，主要由於V2X業務收入下降，因公司的戰略重點轉向智能座艙及智能駕駛，特別是開發可量產的端到端自動駕駛；視覺AI收入則少39.5%至11.119萬元，原因是持續聚焦於最高質量客戶等。

該股績前窄幅上落，今日（26日）全日升1.3%，收報1.59港元。受DeepSeek推動港股科技股價值重估推動，年初至今商湯亦有近13%升幅，但跑輸大市。

商湯2021年底港股上市至今仍未轉盈，去年底該公司宣佈完成組織結構調整，建立新的「1+X」架構，稱要以生成式AI為代表的核心業務推動公司業務增長。商湯指，相關舉措已有初步成效，生成式AI板塊連續兩年增速超過三位數，也是公司歷來最快突破20億營收規模的板塊；目前生成式AI已經成為集團的最大收入貢獻來源，佔集團收入比例達63.7%。

商湯近年推出日日新大模型，其商業化進展方面，該公司指團隊正重點打磨生產力工具與交互工具兩方向的應用與產品，前者直接為企業辦公、金融、政務等場景提高生產效率，以訂單金額為代表的客戶付費意願較2023年增長6倍；後者月均用戶使用量較2023年增長8倍。

至於智能汽車與智能駕駛業務，商湯指，旗下商湯絕影去年內新增交付逾167萬輛，按年多29.2%，新增交付車型42個；累計交付車輛數超360萬輛，覆蓋超過130個車型。此外絕影也與東風、奇瑞簽署戰略合作協議，將於今年首季交付基於國產化地平線J6平台的智駕方案，是業內首批在J6平台實現量產的車型。同時，絕影與東風攜手打造基於Nvidia最新智駕算力平台Thor的UniAD端到端智駕方案，預計在2025年內量產。

此外，商湯去年整體毛利按年增7.9%至16.2億元；但毛利率降1.2個百分點至42.9%，原因是硬件及AIDC相關成本上升。

展望未來，商湯指公司將聚焦核心業務，即打造行業領先的AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成，以及深耕各類視覺AI的應用場景。具體而言，今年公司將推動大模型訓練與推理成本按年下降至少一個數量級，為大模型應用爆發時代做好技術準備；一方面抓住現有大模型訓練和推理客戶的需求，另一方面面向未來、深入具身智能等行業，打造具有顯著差異化優勢的行業解決方案；繼續推進算力資源佈局，以上海為核心向其他具有智能產業集群優勢的地區戰略性延伸。基於多模態大模型能力打造生產力工具和交互工具，繼續提升生成式AI在企業與個人應用場景的滲透率，捕捉AI原生超級應用。

值得留意的是，早前有內媒指商湯聯合創始人、執董及董事會秘書徐冰即將自願辭任，或影響創辦人團隊整體投票權，商湯則指公司未收到任何執董的辭呈。是次商湯年度業績中，徐冰仍獲列為執行董事。

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