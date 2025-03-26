公告指出，私有化計劃需獲法院會議及股東特別大會批准，並需達成多項先決條件，包括監管機構的同意及相關法律程序。如計劃成功，零碎股份將不會發行，而是將合併出售並向相關股東分派所得款項。新奧能源表示，私有化將有助於公司長遠發展，並使公司能更靈活應對市場變化。

根據建議及新奧能源購股權要約應付的最高現金代價總額為183.6億元，要約人擬以其內部現金資源及外部債務融資撥付計劃項下的現金代價及新奧能源購股權要約價格，而要約人已訂立外部貸款協議，以撥付現金代價、新奧能源購股權要約價格及要約人就建議應付的費用。

至於交易代價中的新奧股份H股，將為私有化完成後新奧股份H股將以介紹方式上市，計劃股東為除要約人外的所有新奧能源股東。交易完成後，新奧股份H股將於聯交所上市，新奧能源成為新奧股份非上市全資子公司。

上述交易構成新奧股份A股重大資產重組、新奧能源私有化、以及新奧股份H股介紹上市。