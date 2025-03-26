《大公報》今早在港聞版「來論」中刊登作者唐志明評論長和「勿在錯誤的道路上愈走愈遠」，批長和「請槍」寫文混淆視聽。該報同時在正文中刊登另一篇報道，指長和事件持續熱議，各界呼籲算好國家發展大帳「營商不顧國家利益，終究會自毀基石」，並在匿名下，分別以「社會各界人士」，及「有識之士」，稱「不能執迷不悟」。後者獲港澳辦網站轉載。

該報道指，社會各界人士紛紛指出，有關企業在美國脅迫下出賣港口營運權，其實是短視的行為，助長了霸權主義的氣焰，只會為世界帶來更多的矛盾和衝突。「國家強盛商界興旺，國家受困企業受損」，他們呼籲有關企業不要執迷不悟，挺起胸膛面對美方施壓，站在歷史正確的一方。報道又指，霸權主義和強權政治不能帶來和平與發展，只會造成全人類矛盾與衝突。有識之士紛紛呼籲，有關企業應該算好長遠帳、算好國家發展大賬，小心處理，切勿因小失大，不能執迷不悟。

長和本月初公布以142億美元的作價，擬向美國貝萊德領頭的財團出售全球43個港口，包括在巴拿馬的兩個港口。港澳辦及中聯辦本月13日首次轉載《大公報》批評長和出售港口的評論文章，質疑交易並非「普通商業行為」而是「霸權行徑」，呼籲長和「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」；翌日中聯辦轉載同一文章。

至本月15日，港澳辦與中聯辦再度轉載另一篇《大公報》評論文章，該文章指交易引發國人質疑「有沒有考慮國家民族利益？」，又提及「寧波幫」港商曹光彪及包玉剛等愛國商人的事件，稱「偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者」。