港澳辦的網站今天轉載《大公報》批評長和（0001）出售港口的文章，這是港澳辦兩周以來第三度轉載《大公報》涉及這議題的文章。港澳辦網站今天轉載文章時的標題為「長和事件持續熱議 各界籲算好國家發展大賬 『營商不顧國家利益，終究會自毀基石』」。今天較早時，彭博引述消息指，長和將兩個巴拿馬港口連同其他港口出售予貝萊德牽頭財團的計劃正如期進行，表明談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。
《大公報》今早在港聞版「來論」中刊登作者唐志明評論長和「勿在錯誤的道路上愈走愈遠」，批長和「請槍」寫文混淆視聽。該報同時在正文中刊登另一篇報道，指長和事件持續熱議，各界呼籲算好國家發展大帳「營商不顧國家利益，終究會自毀基石」，並在匿名下，分別以「社會各界人士」，及「有識之士」，稱「不能執迷不悟」。後者獲港澳辦網站轉載。
該報道指，社會各界人士紛紛指出，有關企業在美國脅迫下出賣港口營運權，其實是短視的行為，助長了霸權主義的氣焰，只會為世界帶來更多的矛盾和衝突。「國家強盛商界興旺，國家受困企業受損」，他們呼籲有關企業不要執迷不悟，挺起胸膛面對美方施壓，站在歷史正確的一方。報道又指，霸權主義和強權政治不能帶來和平與發展，只會造成全人類矛盾與衝突。有識之士紛紛呼籲，有關企業應該算好長遠帳、算好國家發展大賬，小心處理，切勿因小失大，不能執迷不悟。
長和本月初公布以142億美元的作價，擬向美國貝萊德領頭的財團出售全球43個港口，包括在巴拿馬的兩個港口。港澳辦及中聯辦本月13日首次轉載《大公報》批評長和出售港口的評論文章，質疑交易並非「普通商業行為」而是「霸權行徑」，呼籲長和「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」；翌日中聯辦轉載同一文章。
至本月15日，港澳辦與中聯辦再度轉載另一篇《大公報》評論文章，該文章指交易引發國人質疑「有沒有考慮國家民族利益？」，又提及「寧波幫」港商曹光彪及包玉剛等愛國商人的事件，稱「偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者」。