中國人壽（2628）公布，去年新業務價值337.09億元（人民幣，下同），以2023年經濟假設計算為458.05億元，高於市場預期的436.56億元，按年上升24.28%。 每股末期息0.45元，連同中期息的全年股息0.65元，按年多派51.16%
中壽去年首年期交保費按年上升5.78%至1190.77億元，其中十年期及以上首年期交保費按年升14.3%至566.03億元，佔首年期交保費的比重同比提升3.54個百分點。截至去年底，中壽總銷售人力為66.6萬人。
中壽去年純利1069.35億元，按年升1.32倍，該行指去年A股低位震盪後快速反彈，推動中壽總投資收益按年大幅提升，總投資收益按年上升1.54倍至3082.51億元，總投資收益率5.5%，按年升3.07個百分點，撇除資產值變動的淨投資收益率則按年跌0.23個百分點至3.47%。
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