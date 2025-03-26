moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

長和據報續推進賣港口交易 貝萊德副董事長拒絕評論

彭博今早引述消息報道，長和（0001）將兩個巴拿馬港口出售予貝萊德牽頭財團（BlackRock）的計劃正如期進行，爭取按計劃在4月2日前簽署最終協議。貝萊德副董事長Robert Fairbairn今天出席一場活動時向本報表示，不會評論近期備受關注的巴拿馬運河交易，認為這樣做並不合適。

長和在本月初宣布向美國貝萊德、美資Global Infrastructure Partners（GIP或全球基礎合伙公司），以及擁有地中海航運的大亨Aponte家族旗下Terminal Investment Ltd（TIL）3間公司為首的財團，出售持有和記港口集團80%的兩間公司全部股權，涉售股價值142.12億美元（1108.54億港元）。

在取回股東貸款後，長和可回籠逾190億美元（1482億港元）。不過，港澳辦和中聯辦其後先後轉載兩篇評論文章，質疑長和出售海外港口資產予美方勢力，危及國家利益，令交易添暗湧。

其他報道

小鵬：以色列為公司海外銷量最多地區 

中行去年多賺2.6% 末期息0.1216元

華潤置地料今年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展

中國海外宏洋純利跌58.55% 末期息7港仙

佐丹奴今年重點發展華南地區市場 下月重返銅鑼灣開Giordano Ladies

新奧能源去年盈利跌12% 末期息2.35元

知乎上季首錄季度盈利 經調整利潤9707萬人幣 美股盤前升逾6%

證監會：去年證券業盈利增56% 活躍現金客戶減2% 活躍保證金客戶增16%

平保增持農行

中銀香港全年多賺17% 末期息增24% 擬今年起按季派息

全日沽空金額減6% 盈富沽空增21%

電視廣播去年虧損收窄至4.9億元 不派息 料今年可扭虧為盈

恒指升139點 波幅兩個月最窄 成交不足2000億見6周低 北水流入減39%

Mastercard經濟研究所料本港今年GDP按年增2.2%

渣打：助港鐵發行其歷來最大筆美元債券

余偉文：正討論理財通3.0 或擴至大灣區外

中環花生｜王維基：堂堂京東Apps竟然同HKTVMall咁似？

阿里將為寶馬中國市場新車型 開發AI引擎

泡泡瑪特放榜後股價一度彈升近8%

東亞證券：蒙牛去年下半年核心盈利增長最多37% 料今年派息比率升至50%

亞洲金融去年多賺87% 末期息增八成至9仙