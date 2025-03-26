長和在本月初宣布向美國貝萊德、美資Global Infrastructure Partners（GIP或全球基礎合伙公司），以及擁有地中海航運的大亨Aponte家族旗下Terminal Investment Ltd（TIL）3間公司為首的財團，出售持有和記港口集團80%的兩間公司全部股權，涉售股價值142.12億美元（1108.54億港元）。

在取回股東貸款後，長和可回籠逾190億美元（1482億港元）。不過，港澳辦和中聯辦其後先後轉載兩篇評論文章，質疑長和出售海外港口資產予美方勢力，危及國家利益，令交易添暗湧。

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