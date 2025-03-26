財務總裁李福來則表示，集團在過去一年已節省5.65億元營運成本，他們目前沒有融資及批股集資的打算，財務團隊會視乎需要，去因應製定出方案。至於以兩條免費頻道新組成的TVB Plus，許濤稱，他們未能透露減少了多少成本，但是新頻道有助他們提升收視，亦可以讓觀眾結合手機收看節目提升體驗，可入Chatroom、投票、賣商品及開發廣告產品，正體現成本效益。

許濤續指，集團亦擁抱AI人工智能，用於創作及製作上，當中包括在配音、打擊盜版、字幕、語音及文字雙向轉化等會應用，暫時會輔助性為主。但是他料可以幫助資料搜集，他們亦擬與外部機構合作，例如在大數據模型及運用上作訓練，甚至探索和騰訊（0700）、科大訊飛、百度（9888）等，廣東話語言、Chatbot等領域合作。至於將來在節目卡通化、短片製作方面，亦有空間。

最近該台不時有藝員離巢，許濤表示，至今和TVB簽約的藝員遠多於離巢，他們會繼續與藝員商討更多合作，但亦不會鎖死藝員只與TVB合作。他們期望，將來藝員會更多有向外發展的機會。至於海外授權收入業務方面，集團副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻表示，礙於收入減少，加上海外盜版嚴重，他們轉以國際傳播、IP授權等形式，例如和福田區政府開發赴外宣傳推廣方案，並正商討下一季合作。他們甚至運用劇集及藝員IP，植入馬來西亞的主題公園及酒店特色房間，及在美國賭場渡假村舉辦中年好聲音表演等，開拓收入。

許濤亦指，集團會繼續與更多內地平台開發合拍劇製作，並借助CEPA機制，正與衛星電視台密切商討，在黃金時段播放港劇。商務營運總經理蕭世和則稱，集團旗下翡翠台及明珠台在廣東省落地，初步廣告客戶反應良好，隨著3月份已有廣告在當地出街，料今年下半年會明顯增多。

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