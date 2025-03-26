太興集團（6811）公布去年全年業績，純利按年跌33.1%至6274.9萬元。受核心品牌收益增長帶動，營業額32.92億元，按年升2.5%，每股盈利6.24仙。派末期息2.5仙，加上慶祝集團踏入三十五週年及上市五週年，派特別息7.5仙，合共派息10仙，按年增加42.9%。
期內，毛利24.34億元，按年增2.7%，毛利率提高0.1個百分點至73.9%。太興指，港人北上消費的熱潮有增無減，加上內地經濟復蘇乏力、消費疲弱及經營成本高企等市場因素，使餐飲市場步入寒冬。
集團在此情況下貫徹多元品牌策略，滿足不同人群需要。在持續提升收入及降低成本的努力下，集團於去年下半年業績已見反彈，錄得純利5200萬元，超出去年上半年純利1070萬元及去年下半年純利4850萬元，反映業務穩步復蘇。
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