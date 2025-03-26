期內，毛利24.34億元，按年增2.7%，毛利率提高0.1個百分點至73.9%。太興指，港人北上消費的熱潮有增無減，加上內地經濟復蘇乏力、消費疲弱及經營成本高企等市場因素，使餐飲市場步入寒冬。

集團在此情況下貫徹多元品牌策略，滿足不同人群需要。在持續提升收入及降低成本的努力下，集團於去年下半年業績已見反彈，錄得純利5200萬元，超出去年上半年純利1070萬元及去年下半年純利4850萬元，反映業務穩步復蘇。

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