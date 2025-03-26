高峰論壇由財經事務及庫務局與投資推廣署合辦，今屆已是第三度舉辦。這個盛會為全球家族辦公室提供具影響力的合作與創新平台，吸引了來自內地、亞洲、歐洲、美洲、中東、非洲和本港的決策者參與，共同探討如何運用財富推動社會進步和建立可持續影響力。

陳茂波致開幕辭時表示：「家族辦公室在傳承家族財富，以及在全球範圍推動慈善事業、引導影響力投資等方面均發揮着重要的作用。香港作為國際金融中心，有高效的金融和專業服務，並提供廣闊的投資機會；同時匯聚了國際級的基金會、慈善組織和非政府組織，組成了蓬勃發達的慈善網絡。與此同時，香港也正大力推動綠色科技、人工智能等領域的創科發展，為人類的未來作出貢獻。這些條件，加上香港的優質生活、中外文化薈萃、多元盛事匯聚，讓香港成為家族辦公室落戶和實踐願景的理想地。」

財經事務及庫務局長許正宇說：「超過2700家單一家族辦公室選擇在香港落戶發展。在現今的新時代，我們着眼的不只是財富傳承，更是以財富跨國界、跨世代地為社會帶來正向影響。我們致力循『建立』、『學習』和『貢獻』三個大方向協助大家善用香港獨特的生態圈創造可持續的影響力，共同為願景努力。」

ADLEGACY創辦人Horst Bente表示：「香港對我們家族來說一直都是一個非常特別的地方。早在六、七十年代，我們的公司就是以香港作為跳板，逐步開拓亞洲市場。我年幼時曾與父母在香港生活了一段長時間。在我看來，香港一直都是進入亞洲巿場的重要橋樑。這裏匯聚了頂尖的投資者、雄厚的資金實力，更擁有優秀的人才。這是一個充滿活力的城市，不但擁有完善的基建設施，更對體育充滿熱情。我們希望能夠成為這城市發展的一部分，共同開創香港體育產業的新篇章。」

施華洛世奇副主席Robert Buchbauer表示：「在我眼中，香港是一個穩定、具可預測性、營商環境理想的城市，這些都是家族辦公室尋求長遠發展的重要基礎。香港人熱衷於營商，這種企業家精神從未改變，亦令香港充滿活力，成為像我們般重視傳承的企業尋找新夥伴、開拓新機遇的理想地點。」

阿里巴巴（9988）聯合創始人及主席蔡崇信表示：「我在八十年代首次認識香港，當時已被這個充滿創業精神的國際都會所吸引。即使經歷不同挑戰，香港始終保持着自由市場的特質、蓬勃的金融市場，以及優惠的稅務環境，這些優勢均使香港成為最適合企業和家族辦公室發展的地方之一。」

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