期內收入248.3億元，升22.3%。公司表示，收入增加主要是由於商品和設備銷售產生的收入增加，其次是加盟和相關服務產生的收入增加。商品和設備銷售的收入由2023年的199億元增21.7%至242.1億元。加盟和相關服務的收入由2023年的4.06億元增加52.8%至6.2億元。該增長主要得益於門店網絡擴張。

截至2024年12月31日，蜜雪集團的門店網絡遍佈中國內地31個省份、自治區及直轄市，超過300個地級市，覆蓋所有線級城市，在中國內地以外開設了約4,900家門店，令總門店達46479間，較2023年底淨增8914間。

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