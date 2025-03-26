不過武劍指，去年個人經營貸和按揭貸款新發生不良按年增加，相關資產質量存在壓力，帶動去年關注類貸款和逾期貸款上升，不過已通過強化管控，下半年逾期貸款上升已經減緩。他有信心今年資產質量保持穩定，信貸成本維持在合理區間。

收入方面，中行行長張輝表示，去年銀行面臨低息環境壓力，展望今年信貸增長轉向受需求約束，令市場競爭加劇，加上貸款市場報價利率（LPR）繼續下調亦對資產收益率產生影響，不過內地經濟有需求升級、結構優化、動能轉換等需求增加空間，宏觀經濟政策更有為帶動機遇，今年會將加強淨息差管理作為低息環境下的重點工作，控制淨息差變動幅度。

張輝表示會在銀行資產進一步優化結構，提升高收率資產佔比，全年信貸保持平穩，適時加大國債、地方債的投資力度，適度增加信用債的投資，利用境外利率相對高位的市場機會，改善外幣債券投資部署，並控制同業、票據等低收益資產。

負債成本方面， 張輝表示會重視量價協同，加強成本管控，並拓展低成本結算和交易資金，提升綜合產品的帶動作用，以及把握市場流動性充裕的時機發行債券和同業存單補充資金來源。