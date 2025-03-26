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有線寬頻去年股東應佔虧損5.53億按年減少逾6%

有線寬頻（1097）今日公布2024年度全年業績，期內股東應佔虧損約5.53億元，按年收窄，減少6.09%，不派息。集團指，旗下HOY TV今年將會對各品牌系列節目進行新舊媒體綜合開發。同時組織多項大型綜藝及戲劇項目的市場開拓及創作。其擬透過提供增值整合營銷解決方案及多平台媒體捆綁，計劃在今年及以後抓住更多商機。同時，其擬探索免費電視頻道及其他數碼媒體平台的全新內容合作模式，及對集團的可行重組方案進行策略檢討。

截至去年底止，該集團持續業務經營虧損近4.1億元，按年減少4.22%；融資費用則按年增加50.61%；因此持續經營業務虧損約5.53億元，按年增加1.05%。但是因為年內無需再如去年般，將出售業務的虧損入賬，因此股東應佔虧損按年減少6.09%。受到持續虧損影響，其股東虧絀進一步擴大，按年上升41.64%至18.82億元。按業務劃分，包括HOY TV在內的媒體業務分部虧損4.18億元，按年增加11.38%；除折舊、攤銷及減值前虧損亦達3.29億元，按年增加13.03%。但是電訊業務分部盈利則按年大增2.59倍，達到6443.3萬元；除折舊、攤銷及減值前盈利亦按年增長27.4%至1.21億元。

集團指，其有2.95億元銀行融資已於年結後，於今年2月獲得銀行重續。在集團持股43.32%的控股股東鄭家純為首的永升授出的融資2.3億元亦緊接於今年3月獲續期，並同意延遲付息。同時永升的控股股東亦於今年二月及三月，進一步向其墊付貸款共1.2億元。其認為，有足夠資金應付未來12個月到期財務責任。截至2024年底，已向集團墊付合共10.96億元之貸款。

年內有線寬頻持續經營業務的經營成本按年減少約3.1%至9.94億元。該集團亦積極推動多媒體策略，期內HOY YouTube總觀看次數超過3200萬，訂閱人數按年增長超過40%，Fb新訂閱人數按年增長約4倍，Instagram關注數亦增長超過130%。在2024年最活躍的月份，官方網站及手機應用程式累計用戶數突破78萬，總觀看次數超過1億，用戶數量穩步上升。