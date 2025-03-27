moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

憂關稅 美股下跌 道指跌132點 金龍指數倒升

美債息上升，息差擴闊，金龍指數倒升，美股下跌。大型科技股拖累美股下跌，關稅與人工智能相關擔憂重燃。英偉達和Tesla下跌逾5.5%。

特朗普宣布將對所有海外生產汽車徵收25%關稅，4月2日生效，次日開徵。該永久性關稅是在現有關稅基礎上額外徵收，適用於整車和關鍵汽車零組件。特朗普又稱對等關稅將針對所有國家，但暗示稅率比預期要低。如果北京支持字節跳動將TikTok美國業務出售給美國公司，他願意考慮降低對華關稅。英國金融時報報道，歐盟貿易負責人預計特朗普下周將宣布對歐盟徵收約20%關稅。聖路易斯聯儲行長對「通脹暫時論」發表謹慎看法，認為需關注關稅的「二次影響」。另一位聯儲官員稱，降通脹方面還有更多工作要做。

美國國會預算辦公室警告，如果不能提高或暫停債務上限，財政部最早8月面臨支付違約風險。因關稅和稅收政策懸而未決，美國2月企業設備訂單四個月來首次下滑。

道瓊斯工業平均指數收跌132點，跌幅0.32%，報42454點。標普500指數收跌64點，跌幅1.12%，報5712點。納斯達克綜合指數收跌372點，或2.05%，報17899點。

高盛跌2.05%，報573.92美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累73點，而麥當勞升2.17%，報313.58元，貢獻道指40點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報221.53元，跌0.99%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.06元，跌3.22%，亞馬遜(美：AMZN)收市報201.13元，跌2.22%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報610.98元，跌2.44%，英偉達(美：NVDA)收市報113.76元，跌5.74%，微軟(美：MSFT)收市報389.97元，跌1.31%，Tesla (美：TSLA)收市報272.06元，跌5.58%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.7%，報548點。德國DAX指數收跌1.18%，報22839點；法國CAC 40指數跌0.97%，報8030點；英國富時100指數收漲0.3%，報8689點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.72%，報7850點。

美國2年期債息曾升最多0.24%，是3月25日後最大升幅，當日升幅為0.52%。高見4.0228厘，是3月25日4.0556厘後最高。收市報4.0166厘，是3月24日後收市新高，當日報4.0346厘。

美國10年期債息曾升最多1.07%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4.3596厘，是3月25日4.3655厘後最高。收市報4.3519厘，是2月24日後收市新高，當日報4.4003厘。

美2年期10年期債息差曾高見33.998基點，是3月14日34.096基點後最闊。收市報33.104基點，是3月11日後收市最闊，當日報33.258基點。

美3個月10年期債息差曾高見6.335基點，是3月25日6.938基點後最闊。收市報5.495基點，是2月24日後收市最闊，當日報9.88基點。

金龍指數曾跌最多0.17%，低見7781.25點，是3月13日7762.73點後最低。金龍指數曾升最多1.83%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為4.3%。高見7936.54點，是3月24日7936.65點後最高。收市報7850.3點，是3月24日後收市新高，當日報7890.54點。

道指曾升最多0.55%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見42821.83點，是3月7日42898.68點後最高。道指曾跌最多0.61%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見42326.67點，是3月24日42180.14點後最低。收市報42454.79點，是3月21日後收市新低，當日報41985.35點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月11日。

標指曾跌最多1.42%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。低見5694.41點，是3月21日5603.1點後最低。收市報5712.2點，是3月21日後收市新低，當日報5667.56點。

納指曾跌最多2.38%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.97%。低見17837.26點，是3月21日17474.81點後最低。收市報17899.02點，是3月21日後收市新低，當日報17784.05點。

其他報道

北水增持中行 減持協鑫科技