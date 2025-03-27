特朗普宣布將對所有海外生產汽車徵收25%關稅，4月2日生效，次日開徵。該永久性關稅是在現有關稅基礎上額外徵收，適用於整車和關鍵汽車零組件。特朗普又稱對等關稅將針對所有國家，但暗示稅率比預期要低。如果北京支持字節跳動將TikTok美國業務出售給美國公司，他願意考慮降低對華關稅。英國金融時報報道，歐盟貿易負責人預計特朗普下周將宣布對歐盟徵收約20%關稅。聖路易斯聯儲行長對「通脹暫時論」發表謹慎看法，認為需關注關稅的「二次影響」。另一位聯儲官員稱，降通脹方面還有更多工作要做。

美國國會預算辦公室警告，如果不能提高或暫停債務上限，財政部最早8月面臨支付違約風險。因關稅和稅收政策懸而未決，美國2月企業設備訂單四個月來首次下滑。

道瓊斯工業平均指數收跌132點，跌幅0.32%，報42454點。標普500指數收跌64點，跌幅1.12%，報5712點。納斯達克綜合指數收跌372點，或2.05%，報17899點。

高盛跌2.05%，報573.92美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累73點，而麥當勞升2.17%，報313.58元，貢獻道指40點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報221.53元，跌0.99%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.06元，跌3.22%，亞馬遜(美：AMZN)收市報201.13元，跌2.22%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報610.98元，跌2.44%，英偉達(美：NVDA)收市報113.76元，跌5.74%，微軟(美：MSFT)收市報389.97元，跌1.31%，Tesla (美：TSLA)收市報272.06元，跌5.58%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.7%，報548點。德國DAX指數收跌1.18%，報22839點；法國CAC 40指數跌0.97%，報8030點；英國富時100指數收漲0.3%，報8689點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.72%，報7850點。

美國2年期債息曾升最多0.24%，是3月25日後最大升幅，當日升幅為0.52%。高見4.0228厘，是3月25日4.0556厘後最高。收市報4.0166厘，是3月24日後收市新高，當日報4.0346厘。

美國10年期債息曾升最多1.07%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4.3596厘，是3月25日4.3655厘後最高。收市報4.3519厘，是2月24日後收市新高，當日報4.4003厘。

美2年期10年期債息差曾高見33.998基點，是3月14日34.096基點後最闊。收市報33.104基點，是3月11日後收市最闊，當日報33.258基點。

美3個月10年期債息差曾高見6.335基點，是3月25日6.938基點後最闊。收市報5.495基點，是2月24日後收市最闊，當日報9.88基點。

金龍指數曾跌最多0.17%，低見7781.25點，是3月13日7762.73點後最低。金龍指數曾升最多1.83%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為4.3%。高見7936.54點，是3月24日7936.65點後最高。收市報7850.3點，是3月24日後收市新高，當日報7890.54點。

道指曾升最多0.55%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見42821.83點，是3月7日42898.68點後最高。道指曾跌最多0.61%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見42326.67點，是3月24日42180.14點後最低。收市報42454.79點，是3月21日後收市新低，當日報41985.35點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月11日。

標指曾跌最多1.42%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。低見5694.41點，是3月21日5603.1點後最低。收市報5712.2點，是3月21日後收市新低，當日報5667.56點。

納指曾跌最多2.38%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.97%。低見17837.26點，是3月21日17474.81點後最低。收市報17899.02點，是3月21日後收市新低，當日報17784.05點。

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