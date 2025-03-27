特朗普表示，「我們將對所有非美國製造的汽車徵收25%的關稅」，「我們將向那些在我們國家做生意、搶走我們的工作、搶走我們的財富、搶走他們多年來一直在搶的東西的國家收費」。

特朗普還表示自己對通過談判給予任何豁免都不感興趣。通用汽車、福特汽車和Stellantis NV股價在特朗普講話的同時擴大了收市後時段跌幅。紐約時間下午6點，通用和福特汽車的跌幅均超過5%。

美國還將在4月2日宣布更大範圍的「對等關稅」，旨在推動其它國家降低貿易壁壘並縮小本國的貿易逆差。不過特朗普也暗示，部分貿易伙伴可能會獲得關稅豁免或減讓。特朗普稱，「那是真正的美國解放日，就在4月2日，我對此充滿期待」。

白宮在一份情况說明書中表示，美墨加協定覆蓋的車輛進口商將獲得認證其美國成分的機會，25%的關稅將僅適用於其非美國成分的價值。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱美國的決定令人遺憾。

白宮表示關稅不僅適用於完全組裝的汽車，還適用於關鍵的汽車零組件，包括發動機、變速箱、動力總成部件和電氣部件。假以時日該清單可能會擴大，納入更多零件。

去年美國乘用車和輕型卡車進口價值超過2,400億美元。

報道引述分析師估計新關稅可能會使每輛新車價格上漲數千美元。最近的一項研究發現，對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅將使生產一輛跨界車的成本提高約4,000美元，而美國製造的電動汽車生產成本則將增加約12,000美元。