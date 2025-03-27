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特朗普：願考慮降低關稅稅率 換取中國同意TikTok交易

彭博社報道，美國總統特朗普表示，願意考慮降低對中國加徵的關稅稅率來換取北京支持字節跳動將TikTok美國業務出售給美資企業。

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特朗普表示，「關稅中的每一點都比TikTok更有價值，所以，比方說，為了讓中國這樣做，也許我會給他們降低關稅」。

特朗普預計，他下周前能至少就TikTok協議的框架達成共識。不過他表示，即使沒有談成他也會考慮再次推遲「不賣就禁」法的實施日期。

特朗普表示，「我們會達成某種形式的協議的，但如果還沒完成也沒什麼大不了的，我們直接延期就行了」。

前總統拜登去年簽署的法律規定，字節跳動須在1月19日前出售TiKTok的美國業務。TikTok在特朗普上任前短暫停止了其服務，但特朗普簽署行政令將上述法律的生效推遲90天至4月5日，為達成協議爭取更多時間。

特朗普月初曾表示，正在與四組不同的潛在買家談判，但他沒有公開其身分。

目前傳出的競標者包括億萬富翁Frank McCourt及Reddit聯合創始人Alexis Ohanian牽頭的集團。另一個是科技創投家Jesse Tinsley和YouTube網紅MrBeast。總部位於三藩市的Perplexity AI則提出了合併。

報道引述消息指，甲骨文也在考慮一項TiKTok美國業務出售的提議，希望自己扮演安全角色並在新的美國實體中獲取小量股權，同時可能讓中國保留算法。

報道指，任何交易不僅需要得到特朗普的批准還需要TikTok母公司和中國政府首肯。讓字節跳動保留該算法將更容易贏得北京的支持，但可能無法符合資產剝離的法律要求。

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