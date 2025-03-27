個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.18%，折合報505.05元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，折合報128.53元；美團（3690）升0.44%，折合報159.29元；匯控（0005）跌0.03%，折合報90.74元；建行（0939）跌1.01%，折合報6.81元。

道期現跌0.811%；標期現跌0.78%；納期現跌1.15%。日本東證指數現跌0.33%；韓國KOSPI指數現跌0.45%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.5%。

VIX指數隔晚升6.88%或1.18點，報18.33點。

紐油現升0.17%或0.11美元，報69.77美元；布油現升1.05%或0.77美元，報73.79美元；金價現升0.08%或2.49美元，報3021.87美元；LME 銅期貨隔晚跌1.82%或185美元，報9927美元。比特幣現跌0.17%或155.98美元，報87130.32美元；美國10年期債息現跌0.08%或0.0039厘，報4.348厘。

今日焦點股份可留意：

舒寶國際（2569）上市，定價0.51元。

259間公司最快今日公布業績，其中包括，中海油（0883）、華虹半導體（1347）、李寧（2331）、中國財險（2328）、郵儲行（1658）、中芯國際（0981）、國航（0753）、碧瑤綠色集團（1397）、碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）、中國通信服務（0552）、招商證券（6099）、香港科技探索（1137）、奈雪的茶（2150）、人保集團（1339）、永利澳門（1128）等。

有線寬頻（1097）去年股東應佔虧損5.53億按年減少逾6%。

中行（3988）去年多賺2.6%，末期息0.1216元。中行：房企佔新生不良貸最多，唯呈下降趨勢。

中銀香港（2388）全年多賺17%，末期息增24%，擬今年起按季派息。中銀劉承鋼：正就使用新庫存股份機制作內部審批。

蜜雪集團（2097）去年多賺41%不派息，總門店達4.6萬間。

太興集團（6811）去年少賺33%，末期息連特別息派0.1元。

電視廣播（0511）去年虧損收窄至4.9億元，不派息，料今年可扭虧為盈。TVB：曾討論派息但無批股集資打算 擁抱AI發展及期望藝員有更多發展機會。

正力新能（3908）通過上市聆訊，董事長為曹德旺胞妹。

港澳辦第三度轉載《大公報》批評長和（0001）售港口文章。長和據報續推進賣港口交易，貝萊德副董事長拒絕評論。

中壽（2628）新業務價值337億人幣勝預期，全年派息增五成。

新奧能源（2688）獲母企溢價34.6%提私有化明復牌，母企擬發H股介紹形式上市。新奧能源去年盈利跌12%，末期息2.35元。

商湯（0020）去年經調整淨虧損收窄至42.5億人幣遜預期，續不派息。

小鵬（9868）：以色列為公司海外銷量最多地區 。

華潤置地（1109）料今年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展。

中國海外宏洋（0081）純利跌58.55%，末期息7港仙。

佐丹奴（0709）今年重點發展華南地區市場，下月重返銅鑼灣開Giordano Ladies。

知乎（2390）上季首錄季度盈利，經調整利潤9707萬人幣，美股盤前升逾6%。

平保增持農行（1288）。

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