恒指今早高開60點或0.26%，報23543點，大市成交金額26億元；國指今早高開20點或0.24%，報8674點。恒生科技指數開市報5588點，升0.28%。上升股份比例為7.81%，下跌為6.56%，無升跌為85.61%。