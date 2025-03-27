恒指今早高開60點或0.26%，報23543點，大市成交金額26億元；國指今早高開20點或0.24%，報8674點。恒生科技指數開市報5588點，升0.28%。上升股份比例為7.81%，下跌為6.56%，無升跌為85.61%。
藍籌25隻升，28隻下跌，30隻無升跌。新奧（2688）升16.06%，報69元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌0.95%，報26.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，11隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報49.05元，升1.55%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報33.35元，跌2.77%。
恒指續低於20天線(23775.85點)。科指續低於10天線(5779.21點)。
舒寶國際（2569）上市，定價0.51元。開市報0.49元，跌3.92%。
259間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，中海油（0883）開市報18.54元，升0.76%。
華虹半導體（1347）開市報32.65元，無升跌。
李寧（2331）開市報17元，跌0.93%。
中國財險（2328）無成交，報14.52元。
郵儲行（1658）開市報5.2元，無升跌。
中芯國際（0981）開市報49.05元，升1.55%。
國航（0753）開市報5.39元，無升跌。
碧瑤綠色集團（1397）無成交，報0.65元。
碧桂園服務（6098）開市報6.39元，跌0.16%。
中海物業（2669）開市報5.29元，無升跌。
中國通信服務（0552）開市報4.59元，無升跌。
招商證券（6099）開市報14.14元，無升跌。
香港科技探索（1137）開市報1.42元，升0.71%。
奈雪的茶（2150）開市報1.13元，無升跌。
人保集團（1339）開市報4.22元，無升跌。
永利澳門（1128）無成交，報5.65元。
有線寬頻（1097）去年股東應佔虧損5.53億按年減少逾6%。無成交，報0.029元。
中行（3988）去年多賺2.6%，末期息0.1216元。中行：房企佔新生不良貸最多，唯呈下降趨勢。開市報4.61元，跌0.22%。
中銀香港（2388）全年多賺17%，末期息增24%，擬今年起按季派息。中銀劉承鋼：正就使用新庫存股份機制作內部審批。開市報30.6元，升2.51%。
蜜雪集團（2097）去年多賺41%不派息，總門店達4.6萬間。開市報415元，升1.12%。
太興集團（6811）去年少賺33%，末期息連特別息派0.1元。開市報0.93元，升6.9%。
電視廣播（0511）去年虧損收窄至4.9億元，不派息，料今年可扭虧為盈。TVB：曾討論派息但無批股集資打算 擁抱AI發展及期望藝員有更多發展機會。開市報3.3元，跌1.2%。
正力新能（3908）通過上市聆訊，董事長為曹德旺胞妹。開市報15.1元，升0.27%。
港澳辦第三度轉載《大公報》批評長和（0001）售港口文章。長和據報續推進賣港口交易，貝萊德副董事長拒絕評論。開市報45.6元，升0.66%。
中壽（2628）新業務價值337億人幣勝預期，全年派息增五成。開市報15.54元，跌0.38%。
新奧能源（2688）獲母企溢價34.6%提私有化明復牌，母企擬發H股介紹形式上市。新奧能源去年盈利跌12%，末期息2.35元。開市報69元，升16.06%。
商湯（0020）去年經調整淨虧損收窄至42.5億人幣遜預期，續不派息。開市報1.55元，跌2.52%。
小鵬（9868）：以色列為公司海外銷量最多地區 。開市報80.45元，跌1.11%。
華潤置地（1109）料今年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展。開市報25.85元，無升跌。
中國海外宏洋（0081）純利跌58.55%，末期息7港仙。無成交，報1.94元。
佐丹奴（0709）今年重點發展華南地區市場，下月重返銅鑼灣開Giordano Ladies。開市報1.54元，升1.32%。
知乎（2390）上季首錄季度盈利，經調整利潤9707萬人幣，美股盤前升逾6%。開市報12.18元，升0.16%。
平保增持農行（1288）。開市報4.86元，跌0.41%。
破頂股包括，泡泡瑪特（9992）創上市新高，見149元，開市報149元，升5.9%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.49元，平上市低位0元，開市報0.49元，跌3.92%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.9元，開市報1091.9元，升0%；好孩子國際（1086）創52周高，見1.6元，開市報1.6元，升3.9%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見4.41元，開市報4.41元，升9.7%。
創52周低，其中包括，冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.49元，開市報0.49元，跌3.92%；易大宗（1733）低見0.83元，開市報0.83元，跌1.19%。
異動股
上升異動股，包括，新奧（2688）開市報69元，升16.06%；力天影業（9958）開市報0.124元，升11.71%；博安生物（6955）開市報9.66元，升11.42%；智欣集團控股（2187）開市報0.54元，升10.2%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見4.41元，開市報4.41元，升9.7%；中國碳中和（1372）開市報0.34元，升9.68%；嘉宏教育（1935）開市報0.88元，升7.32%；首程控股（0697）開市報1.65元，升7.14%；創業集團控股（2221）開市報0.061元，升7.02%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報0.177元，跌14.9%；正道集團（1188）開市報0.015元，跌11.76%；建發物業（2156）開市報2.58元，跌10.1%；網龍（0777）開市報10.82元，跌9.08%；ＴＯＭ集團（2383）開市報0.51元，跌8.93%；成都高速（1785）開市報2.19元，跌8.75%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.36元，跌8.72%；綠城中國（3900）開市報11.22元，跌7.12%；高裕金融（8221）平上市低位0.016元，開市報0.016元，跌5.88%。
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