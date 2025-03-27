國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，1至2月份規模以上工業企業收入增長加快，利潤略為下降。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難。

報告內容：

1至2月份，規模以上工業企業營業收入持續改善，利潤降幅收窄，裝備製造業及原物料製造業利潤由降轉增，工業企業效益狀況呈現穩定恢復態勢。

工業企業收入增長加快。1至2月份，全國規模以上工業企業營業收入年增2.8%，增長速度較2024年全年加速0.7個百分點。工業企業收入持續維持增長態勢，為企業獲利恢復創造有利條件。

工業企業獲利降幅收窄，毛利改善。1至2月份，規模以上工業企業獲利年減0.3%，降幅較2024年全年收窄3.0個百分點。其中製造業改善明顯，1至2月年增4.8%，拉動全部規上工業利潤增長3.2個百分點。從營業收入扣減營業成本計算的毛利角度來看，1至2月份規上工業企業毛利由2024年全年的年減0.3%轉為增長2.0%。

裝備製造業及原料製造業利潤由降轉增。1至2月份，受生產較好帶動，裝備製造業營業收入年增8.1%，高於全部規上工業平均5.3個百分點；利潤由2024年全年按年下降0.2%轉為增長5.4%，拉動全部規上工業利潤增長1.4個百分點，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。裝備製造業的8個產業中有6個產業利潤增長，其中，鐵路船舶航空航太、儀器儀表等產業利潤增長較快，較去年同期分別增長88.8%、26.7%。 1至2月份，原物料製造業利潤年增15.3%，2024年全年為下降22.9%，拉動全部規上工業利潤增長1.3個百分點。其中在新能源產業國內外市場需求增加帶動相關產品價格上漲的背景下，有色產業利潤較去年同期增長20.5%。

「兩新」政策效果持續顯現。 1至2月份，推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新政策持續顯效。在大規模設備更新相關政策帶動下，通用設備、專用設備產業利潤較去年同期分別增長6.0%、5.9%。其中，通用零件製造、採礦冶金建築專用設備製造、醫療儀器設備及器械製造等產業利潤快速增長，較去年同期分別增長19.3%、14.1%、10.6%。隨著消費品以舊換新政策加強擴圍，多元化消費情境不斷創新，帶動相關產品所在產業及鏈條產業效益向好。其中，在汽車置換更新補貼政策帶動下，汽車製造業利潤年增11.7%；在電子、家電產品以舊換新政策惠及面不斷擴大的背景下，智慧消費設備製造、家用廚房電器具製造、家用冷凍器具製造等行業利潤分別增長125.5%、19.9%、19.2%。相關產品的鏈條產業利潤較快增長，其中，家用電力器具專用配件製造、汽車零件及配件製造、光電子元件製造等產業利潤分別增長18.4%、15.3%、9.3%。

整體來看，規模以上工業企業利潤改善。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難。

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