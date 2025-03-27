根據該指示，國有企業不會立即獲得與李嘉誠相關的商業活動批准。報道引述消息指，監管機構也正在審查該家族在中國和海外的投資，以便更好地了解其商業活動的範圍。

報道指，長和（0001）、長江實業（1113）、維港投資有限公司和李澤楷旗下的盈科拓展集團均未回應查詢。國資委和商務部也沒有回應。

報道指，暫停新交易的命令並不一定意味著北京將禁止國有企業與與李嘉誠有關的企業合作。但李嘉誠的壓力確實加大了，這讓長和陷入中美緊張局勢。

報道指，停止與國有企業開展新業務對長和影響可能也很有限。這間在開曼群島註冊的企業集團僅有12%的收入來自香港和內地。其業務主要遍布歐洲（特別是英國）、北美和澳洲，涉及零售、電信、港口和公用事業等行業，很少涉及中國國有企業。

李嘉誠的私人投資部門維港投資也將計劃重點放在海外，據其網站顯示，其投資的公司80%以上位於歐洲國家、美國、加拿大、澳洲和新西蘭。

儘管如此，長實(目前由李嘉誠長子李澤鉅領導)按面積計算，其長期租賃投資物業組合的五分之一位於內地，而該集團用於開發待售房地產項目的土地儲備大部分位於中國。

二仔李澤楷的公司盈科拓展集團也與中國有業務往來。其保險部門富衛集團在先前的財務文件中表達了進軍內地的雄心，這可能需要與中國公司建立合作伙伴關係。

報道指，在李澤楷上周末受邀參加北京的一場高調峰會之前，中國就已經下令暫停與李嘉誠相關公司進行新一輪談判，這表明李澤楷並未被北京列入黑名單。

報道引述消息指，至於巴拿馬港口交易，盡職調查、稅務、會計和其他交易團隊的最終確定工作仍在繼續，各方仍計劃在4月2日之前按計劃簽署協議。

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