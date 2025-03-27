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港元拆息普遍向下 港元貶值見三周最弱 貼現窗投放9億

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR，跌2.56點子至3.77441%，是3月17日後最低，當日報3.75143%。

港元現報7.7755元升值7點子，曾貶值最多13點子，報7.7775元，是3月4日7.778元後最弱。亦曾升值最多14點子，報7.7748元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.8點子至2.72036%，是3月19日後最低；1星期HIBOR升0.8點子至3.53702%，是3月12日後最高；2星期HIBOR跌7.13點子至3.6%，是3月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.68點子至3.88458%，是3月18日後最低；6個月期HIBOR跌1.33點子至3.9853%，是3月20日後最低；12個月期HIBOR跌2.39點子至4.05851%，是3月17日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減7.93億元，至總數19716.22億元，是3月19日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.3億元，至總數6035.05億元，是1月9日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為455.4億元，較再上一日增9.45億元，總結餘是3月17日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.11億元，至總數13102.6億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增21.11億元，至總數12017.55億元，是3月13日後最高。上日金管局相隔6日後，再次通過貼現窗口向銀行投放9.19億港元流動性，是3月17日後最高，當日投放20億港元。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，增0.26億元。貼現窗投放9.19億港元。

美匯美息

美元指數現報104.343貶值0.204點或0.2%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32163%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5216%，連續2日擴闊，利差是2025年3月19日後最闊，當日差距為-0.5221%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年3月13日，當日利差報-0.5192%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.7點子至1.738%，是3月4日後最低；1星期Shibor升10.4點子至2.004%，是2月28日後最高；2星期Shibor跌2.6點子至2.098%，是3月21日後最低；1個月期Shibor跌0.6點子至1.945%，是3月10日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.9點子至1.932%，是2月27日後最低；6個月期Shibor跌0.9點子至1.932%，是2月27日後最低；1年期Shibor跌0.6點子至1.936%，是2月27日後最低。

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