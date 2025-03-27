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恒指半日升246點 科指升1.3% 新奧升8% 舒寶上市升25%

美國對所有進口車加徵關稅，日韓台股下跌，特朗普稱考慮降低對華關稅以換取中國同意TikTok交易，以及今早公布的中國1至2月全國規模以上工業企業利潤跌幅收窄至0.3%，A股、港股上升，人民幣亦由三周最弱轉為升值。泡泡瑪特（9992）創上市新高，業績公告後多家機構上調目標價。關注今晚美國公布第四季度GDP終值。

恒指今早高開60點，高位升382點，低位跌110點，高低波幅493點。上升股份比例為29.02%，下跌為28.35%，無升跌為42.61%。

恒指半日升246點或1.05%，報23729點，大市成交金額1416億元；國指升82點或0.95%，報8736點。恒生科技指數收報5647點，升1.34%。

藍籌股成交金額613.71億元，佔大市成交43.34%；科指成份股成交金額412.55億元，佔大市成交29.13%；國指成份股成交金額544.07億元，佔大市成交38.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加25.21%，至177.23億元，佔大市成交12.51%。牛熊證成交金額99.02億元，增加89.11%；窩輪成交金額78.2億元，減少12.3%。

藍籌59隻升，22隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升8.24%，收報64.35元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌3.16%，收報17.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報51.5元，升6.63%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.49元，跌6.29%。

恒指曾升穿20天線(23785.13點)。科指續低於10天線(5785.12點)。

北水南下合計淨流入36.13億元，較上日減少56.83%，連續第5日流入，累計流入306.75億元，對上一次連續5日淨流入是2月27日。北水本月累計流入1485.96億元，按月減少2.74%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）605.32億元，較上日減26.96%，佔香港市場成交額由上日的20.74%增至21.36%。

個股表現

長和（0001）宣布賣港口 據報港府即時接觸 正討論「合理的解決辦法」。中國據報暫停國企與李嘉誠相關公司開展任何新合作。大公報引商務部研究所稱長和「在商不言商」 評論「停止『公關』操弄」。收報45.85元，升1.21%。

舒寶國際（2569）上市，定價0.51元。創上市新高，見0.82元，收報0.64元，升25.49%。

259間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，中海油（0883）收報18.62元，升1.2%。

華虹半導體（1347）收報34.3元，升5.05%。

李寧（2331）收報17.34元，升1.05%。

中國財險（2328）收報14.56元，升0.28%。

郵儲行（1658）收報5.14元，跌1.15%。

中芯國際（0981）收報51.5元，升6.63%。

國航（0753）收報5.37元，跌0.37%。

碧瑤綠色集團（1397）收報0.65元，無升跌。

碧桂園服務（6098）收報6.64元，升3.75%。

中海物業（2669）收報5.34元，升0.95%。

中國通信服務（0552）收報4.58元，跌0.22%。

招商證券（6099）收報14.14元，無升跌。

香港科技探索（1137）收報1.41元，無升跌。

奈雪的茶（2150）收報1.15元，升1.77%。

人保集團（1339）收報4.22元，無升跌。

永利澳門（1128）收報5.68元，升0.53%。

有線寬頻（1097）去年股東應佔虧損5.53億按年減少逾6%。收報0.029元，無升跌。

中行（3988）去年多賺2.6%，末期息0.1216元。中行：房企佔新生不良貸最多，唯呈下降趨勢。收報4.6元，跌0.43%。

中銀香港（2388）全年多賺17%，末期息增24%，擬今年起按季派息。中銀劉承鋼：正就使用新庫存股份機制作內部審批。創52周高，見32.25元，收報32.1元，升7.54%。

蜜雪集團（2097）去年多賺41%不派息，總門店達4.6萬間。收報419元，升2.1%。

太興集團（6811）去年少賺33%，末期息連特別息派0.1元。收報0.93元，升6.9%。

電視廣播（0511）去年虧損收窄至4.9億元，不派息，料今年可扭虧為盈。TVB：曾討論派息但無批股集資打算 擁抱AI發展及期望藝員有更多發展機會。收報3.25元，跌2.69%。

正力新能（3908）通過上市聆訊，董事長為曹德旺胞妹。收報15.24元，升1.2%。

港澳辦第三度轉載《大公報》批評長和（0001）售港口文章。長和據報續推進賣港口交易，貝萊德副董事長拒絕評論。收報45.85元，升1.21%。

中壽（2628）新業務價值337億人幣勝預期，全年派息增五成。收報15.5元，跌0.64%。

新奧能源（2688）獲母企溢價34.6%提私有化明復牌，母企擬發H股介紹形式上市。新奧能源去年盈利跌12%，末期息2.35元。收報64.35元，升8.24%。

商湯（0020）去年經調整淨虧損收窄至42.5億人幣遜預期，續不派息。收報1.49元，跌6.29%。

小鵬（9868）：以色列為公司海外銷量最多地區 。收報81.55元，升0.25%。

華潤置地（1109）料今年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展。收報25.75元，跌0.39%。

中國海外宏洋（0081）純利跌58.55%，末期息7港仙。收報1.96元，升1.03%。

佐丹奴（0709）今年重點發展華南地區市場，下月重返銅鑼灣開Giordano Ladies。收報1.5元，跌1.32%。

知乎（2390）上季首錄季度盈利，經調整利潤9707萬人幣，美股盤前升逾6%。收報12元，跌1.32%。

平保增持農行（1288）。收報4.82元，跌1.23%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見114.6元，收報113.3元，升4.91%；珩灣科技（1523）創上市新高，見6.54元，收報6.5元，升2.36%；貝克微（2149）創上市新高，見43.3元，收報42.15元，升2.8%；盛業（6069）創上市新高，見14.4元，收報14.22元，升5.33%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見160元，收報155.1元，升10.23%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.05元，收報30元，升7.72%；佑駕創新（2431）創上市新高，見37.45元，收報34.95元，跌5.8%；布魯可（0325）創上市新高，見147元，收報141.1元，升14.72%；宜賓銀行（2596）創上市新高，見2.7元，收報2.7元，升3.05%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.82元，收報0.64元，升25.49%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9147元，收報9147元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1092.1元，收報1092.1元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1091.5元，收報1091.45元，升0.03%；深圳國際（0152）創52周高，見7.9元，收報7.85元，升1.82%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.25元，收報9.15元，升4.57%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.249元，升0.81%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.37元，收報0.365元，升4.29%；星光集團（0403）創52周高，見0.225元，收報0.225元，無升跌；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.81元，收報4.8元，升3.9%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.222元，收報0.211元，升7.65%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32.25元，收報32.1元，升7.54%；煤氣（0003）創52周高，見6.85元，收報6.67元，升1.37%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，稻香控股（0573）低見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；德基科技控股（1301）低見0.57元，收報0.59元，無升跌；富臨集團控股（1443）低見0.101元，收報0.101元，跌0.98%；久融控股（2358）低見0.01元，收報0.011元，跌8.33%；佛朗斯股份（2499）低見5.67元，收報5.99元，跌0.99%；易緯集團（3893）低見0.206元，收報0.206元，跌0.96%；瀚華金控（3903）低見0.138元，收報0.142元，跌13.94%；維亮控股（8612）低見0.093元，收報0.105元，跌0.94%；華昊中天醫藥（2563）低見5.4元，收報5.56元，跌12.16%；維昇藥業（2561）低見50.25元，收報51.2元，跌5.36%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，結好控股（0064）低見0.12元，收報0.126元，跌0.79%；中國長遠（0110）低見0.165元，收報0.165元，跌13.16%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.076元，跌3.8%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.455元，收報0.46元，跌9.8%；上實城市開發（0563）低見0.3元，收報0.3元，無升跌；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；中國港能（0931）低見0.22元，收報0.243元，跌0.41%；非凡領越（0933）低見0.455元，收報0.46元，無升跌；天璽曜１１（1010）低見0.218元，收報0.227元，升3.18%；博維智慧（1204）低見1.67元，收報1.67元，跌1.76%。

異動股

上升異動股，包括，朗詩（0106）收報0.015元，升50%；COOL LINK（8491）收報0.91元，升30%；國瑞健康（2329）收報0.054元，升25.58%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.82元，平上市低位0元，收報0.64元，升25.49%；超人智能（8176）收報0.21元，升25%；薈萃國際（控股）（8041）收報0.234元，升23.16%；先機企業集團（0176）收報0.017元，升21.43%；中國智能健康（0348）收報0.156元，升20%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）收報0.151元，跌27.4%；聲揚集團（8163）收報0.07元，跌26.32%；朸濬國際（1355）見52周低0.09元，收報0.09元，跌25%；天業節水（0840）收報0.157元，跌20.71%；藍河控股（0498）收報0.08元，跌20%；盛良物流（8292）收報0.295元，跌18.06%；正道集團（1188）收報0.014元，跌17.65%；開源控股（1215）收報0.015元，跌16.67%。

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