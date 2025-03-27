在事件發生半日後，京東昨晚高調在其社交平台回應：「多謝王生 （@Ricky Wong）對京東的關注，我哋完全明白王生對於京東開拓香港市場的疑慮。不過京東嚟香港，唔係要同邊個鬥，而係想將真正的着數帶俾每一位香港街坊。 」但對於抄襲HKTVmall APP介面一事全無提及回應。

京東回應「一直以嚟，香港市民都要面對比內地高好多嘅物價，當中包括高昂的租金、高昂的運費以及高昂的服務費。京東的營運模式係自己做貨、自己起倉同送貨，將成本壓到最低，絕對有能力將世界各地的優質貨品，以更抵的價錢、更好的服務，送到香港每家每戶。 」

京東更借王維基宣傳其攻港招數，指「既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好。我哋正式宣布：京東App喺香港今年已經全面推行全類別滿188蚊免運費送上門服務！另外，由而家到6月底大家電銷售旺季，所有香港客買的京東自營家電，我哋都會免費上門安裝！」

最後，京東表示「希望各位香港市民會鍾意京東，多啲俾意見我哋。」又指「如果客人發現同一款貨品京東賣得貴過其他平台，我哋會實行『買貴就賠』。歡迎大家follow我哋的賬號。我哋亦期待王生可以同我哋一樣，用實際行動為市民謀福利，讓香港消費市場更加繁榮興旺！」

但部分網民對京東的回應不太受落，有網民回覆指「香港人都注重知識產權，你哋呢啲只識抄人嘢嘅機構，真係唔會幫襯，好行唔送😒」；亦有網民指京東無「公關」，「14億人搵11個識踢波就話難啫，搵個公關醒少少都唔得……」連國足都慘被牽連；更有網民提出「希望大家醒覺Deliveroo 都係比Keeta咁樣整走，當一間獨大咗嘅話就任佢話事㗎啦，唔好貪平中伏呀」。

不過亦有網民在文章下查詢京東電器包郵詳情及有關中港插頭不同等技術問題，似乎對京東攻港感興趣者亦不在少數。

作為中環花生友，睇完京東的回應，難免諗起當日Deliveroo公布撤出香港後，Keeta的一則發文，「9年辛苦你了。應承你，我哋會繼續守護每個香港胃。將新鮮熱辣嘅美食用最快速度送到每一戶🫶🏻~ 」被指財大氣粗兼攞彩，引來網民鞭撻，看來京東都別一味只顧宣傳生意，想得香港人心，要學子華神話齋，做人要有公關呀。

文：中環牌花生

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