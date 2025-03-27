港交所（0388）新股定價諮詢中，同時亦就場外交易機制等方案提出建議。香港基金公會行政總裁黃王慈明表示，她認同有關本港是否成立場外交易機制為值得探討，但公會認為現階段去成立仍「言之尚早」，因當中牽涉投資者保障、交投及監管等多方面考慮因素去平衡。黃同意，港交所現階段就場外交易機制作深入研究，同時希望公會及其成員，可參與是否推行機制的討論當中。
黃王慈明續指，現時市場對於場外交易機制提出許多意見，包括提出本港可參考美國「粉紅單」（Pink sheet）的做法，但她提到美國同時有許多其他配套，包括集體訴訟機制（class action）等，黃認為不應貿然「照辦煮碗」搬到香港身上，並考慮其他配套措施。
港交所該份諮詢亦提出，允許上調首次公開發售（IPO）股份定價不多於10%。黃王慈明認為，不同意其上調定價機制，因其實際操作較為困難，新股上市及建薄時間為很緊迫，上調定價同時要重新檢視各方意願及分配，認為方案「好難說得通」。
另外，諮詢亦建議新股基投禁售期3個月可沽一半，再3個月可沽其餘一半，有別於現時6個月禁售期。黃王慈明認為，從投資者角度而言，其做法則為恰當的做法，因可分階段出貨、不會一下子沽，對市場價格突造成過大影響。於實際操作方面，黃提出，分配文件列明該兩個禁售期，讓市場清楚了解基投的禁售期。
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