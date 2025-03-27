moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

招行繆建民：ROAE達15%以上取決於外部經營環境

招商銀行（3968）周二公布業績，股東平均淨資產收益率為14.49%，於業績會被分析員問到ROAE維持高、甚或達15%以上時。招商銀行董事長繆建民表示，現時內銀面對挑戰為低利率、低息差及低費用，但招行營運優勢於業內明顯，如淨息差收窄幅度較同業為少，若表示於財管及淨息差保持領先的話，ROAE就能達15%以上，但此取決於外部經營環境，如美國新任政府頻提出加徵關稅，為銀行營運帶來挑戰。

招行副總裁、財務負責人、董事會秘書彭家文補充，受貸款市場報價利率（LPR），以及存量住房按揭貸款利率下跌影響，招行淨息差於去年四個季度，於四季度分別按年下跌27個點子（1厘等於100點子），跌17個點子、跌14個點子，以及按年跌10個點子，淨息差下跌趨勢明顯、但跌幅收窄，他認為今年淨息差下跌但跌幅收窄的「慣勢」會延續。

被問到招行於年報表示，今年貸款目標按年升7%至8%，是否有點樂觀時，彭家文回應，招行一直以來希望該行貸款有所增長，而同時該行貸款要與央行社融及貸款增速及貸款增速安排匹配，該目標是否能達到要視乎外部經濟宏觀的變化。

非利息收入方面，彭家文稱去年手續費收入跌幅有所收窄，於去年首季時為按年跌19%，最後全年跌14%，因去年9月底內地政策出台，資本市場回暖時，招行手續費收入於去年第四季明顯反彈，若今年資本市場企穩向上的趨勢確立的話，他對招行手續費收入今年「企穩」有信心。