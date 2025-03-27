招行副總裁、財務負責人、董事會秘書彭家文補充，受貸款市場報價利率（LPR），以及存量住房按揭貸款利率下跌影響，招行淨息差於去年四個季度，於四季度分別按年下跌27個點子（1厘等於100點子），跌17個點子、跌14個點子，以及按年跌10個點子，淨息差下跌趨勢明顯、但跌幅收窄，他認為今年淨息差下跌但跌幅收窄的「慣勢」會延續。

被問到招行於年報表示，今年貸款目標按年升7%至8%，是否有點樂觀時，彭家文回應，招行一直以來希望該行貸款有所增長，而同時該行貸款要與央行社融及貸款增速及貸款增速安排匹配，該目標是否能達到要視乎外部經濟宏觀的變化。

非利息收入方面，彭家文稱去年手續費收入跌幅有所收窄，於去年首季時為按年跌19%，最後全年跌14%，因去年9月底內地政策出台，資本市場回暖時，招行手續費收入於去年第四季明顯反彈，若今年資本市場企穩向上的趨勢確立的話，他對招行手續費收入今年「企穩」有信心。