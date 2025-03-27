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中人壽：將繼續強化公司價值管理 增加創造能力

中國人壽（2628）總裁利明光在業績記者會表示，在2020年以來複雜經濟環境下，公司去年派息數額已恢復至較高水平。派息策略會綜合考慮盈利水平和償付能力情况。未來將繼續強化公司價值管理，增加創造能力，為股東帶來更豐厚回報。

總精算師侯晉稱，截至去年底，集團個人養老金業務累計規模30億元人民幣，服務保單逾27萬件。其中，去年實現保費約20億元人民幣，服務保單超過15萬件。健康險方面，目前公司有220餘款健康險產品在售。她指出，健康險仍然是中國人壽重點聚焦的業務，將持續通過醫療險、護理險、失能險、疾病險等多種健康保險的形式服務更廣泛人群。

談及AI發展，副總裁阮奇指出，公司已經構建了多能力融合的人工智能平台，並已接入DeepSeek。目前該平台已經可以提供14項AI基礎能力，深度應用在逾200個業務場景。目前更支持77項面向未來的業務場景探索。

公司資產配置方面，公司副總裁、首席投資官劉暉強調，看好今年中國經濟增長態勢，預計債券市場利率將從去年單邊下行轉為雙向波動，而A股市場仍有修復空間。對今年資本市場保持相對樂觀，將力爭實現穩定合理的長期投資收益水平。

 

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