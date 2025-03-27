兩大評級機構發表報告，指香港銀行的商業地產貸款仍有信貸質素壓力，但銀行有能力維持信貸質素穩健。標準普爾報告認為，本港銀行的商業地產不良貸款尚未見頂，利潤和資產質素因此面臨進一步壓力，不過認為大部分銀行應該有力管理較高的地產相關不良貸款，並維持穩健信用狀況。
標普全球評級信貸分析師Ryan Tsang表示，港銀特別是最大型銀行普遍擁有多元化的貸款組合、充足的抵押品及穩健的審核貸款標準。不過中小型銀行可能面臨更大壓力，因為它們在商業地產貸款的風險敞口較高，同時對規模較小及槓桿較高的開發商也或有較高風險敞口比例。
標普預期，本港銀行的行業平均信貸損失率應保持在較低水平，佔貸款總額的0.5%。一旦信貸損失率上升，銀行亦能通過包括穩健的獲利能力和強大的資本水準等方法，可以限制相關影響。
惠譽則指表示，雖然今年香港商業地產市場仍將面臨持續壓力，但預計香港銀行的生存力評級（VR）仍將保持韌性。該行的壓力測試顯示，即使本港銀行評級被下調的機會相當有限，這主要得益於港銀穩健的資本緩衝，能夠有效吸收潛在的信貸損失。
惠譽指在壓力測試情境，假設高利率和經濟成長不平衡，香港的商業地產，特別是辦公室和零售物業持續面臨挑戰，在整體商業動能恢復之前，空置率不太可能大幅回升，令減值貸款比率或超過該行的初步預測，但銀行的信貸組合的整體影響仍預計在可控範圍內。
惠譽認為，香港銀行受益於健全的核保標準、積極的風險管理、以及多年累積的強勁獲利能力和充足的資本緩衝。銀行透過積極的信用風險管理，有效降低了整體商業地產的風險，包括獲取額外抵押品以及促使脆弱風險敞口的部分償還。此外，金管局的審慎監管並及時與銀行協調，為具生存能力的企業提供信貸支持，幫助銀行避免潛在的尾部風險。
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