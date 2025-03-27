《彭博社》報道，兩家投資公司據報將在香港設立辦事處。知情人士指，總部巴黎的Ardian SAS將在香港設立網點，以滿足客戶日益增長的需求，這也包括來自中國家族辦公室的需求。該公司亦希望更接近該地區的主權財富基金和保險公司。
報道指，Ardian SAS管理著1,770億美元資產，繼首爾、東京、北京和新加坡之後，將在香港設立亞洲第五個辦事處。據其網站，現有亞洲辦事處共有14名員工。
知情人士又指，Ardian正在向香港證監會申請牌照。該公司亦計劃招聘8到9名負責銷售、投資和合規的員工。
另有知情人士透露，總部美國康涅狄格州的Arga Investment Management LP正計劃在香港設立辦公室。據公司網站，Arga在美國、英國和印度開展業務，香港辦公室將是其第5個辦公室。其客戶包括家族辦公室、養老金和捐贈基金。據其領英頁面，Arga管理着190億美元資產。
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