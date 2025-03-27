報道指，Ardian SAS管理著1,770億美元資產，繼首爾、東京、北京和新加坡之後，將在香港設立亞洲第五個辦事處。據其網站，現有亞洲辦事處共有14名員工。

知情人士又指，Ardian正在向香港證監會申請牌照。該公司亦計劃招聘8到9名負責銷售、投資和合規的員工。

另有知情人士透露，總部美國康涅狄格州的Arga Investment Management LP正計劃在香港設立辦公室。據公司網站，Arga在美國、英國和印度開展業務，香港辦公室將是其第5個辦公室。其客戶包括家族辦公室、養老金和捐贈基金。據其領英頁面，Arga管理着190億美元資產。

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