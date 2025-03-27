報道引述消息指，近幾個月金融監管機構已鼓勵包括工行（1398）在內的商業銀行優先處置房地產對公不良貸款。一些銀行今年已將地方分支行核銷此類債務的全年額度提高了一倍。

根據銀行監管機構的數據，中國金融業2024年不良資產處置規模達到創紀錄的3.8萬億元人民幣。雖然官方數據沒有按行業細化，但分析師表示，發放給房地產開發商的貸款佔大部分。

惠譽表示，房地產開發貸款在其追蹤的中資銀行信貸餘額中約佔6%至7%，過去幾年該領域的不良貸款率相對穩定地處在4%至5%。報道引述消息指，加速清理這些貸款，意味著銀行將能夠騰出資源去做其他事情。

惠譽亞太區金融機構董事Elaine Xu稱，「長遠來看，此舉應該會讓銀行的資產負債表變得更乾淨、更健康，釋放一些撥備資源並使它們能夠更好地專注於擴大新業務」，但對於不良貸款撥備覆蓋率相對較低的銀行來說，加速核銷可能會在短期內衝擊利潤和資本總額。「在總體上，這是個利好」。

銀行通常會通過核銷或向不良資產管理公司出售的方式，從資產負債表中剝離壞賬。惠譽稱，近年來核銷已成為主流方式，佔到壞賬總額的一半，而向壞賬銀行出售佔到30%至40%。開發商仍需對被其債務負責，銀行可以繼續追索或聘請第三方公司進行催收。

惠譽預計，其追蹤的銀行的房地產不良貸款率今年將穩定在4%至5%，因為雖然銀行在加速處置，但這類貸款會增長、抵消前者的積極作用。

報道引述消息指，最新舉措是希望降低銀行的房地產不良貸款率，以恢復購房者對該行業的信心。

銀河國際證券(香港)中國房地產研究主管鄭懷武稱，「加速注銷房地產壞賬也將有助於推動開發商加快債務重組和資產出售，而這往往是房地產行業觸底反彈的序曲」，「中國政府和金融機構決心這樣做，表明他們直面現實並相信形勢可控」，「所以這是朝著正確的方向前進。對於投資者來說，這可能也發出了一個信號：房地產行業離見底不遠了」。

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