調查指，科技突破於今年對投資者而言是機遇與風險並存。雖然有44%受訪高淨值投資者預期人工智能及科技發展會帶來顯著投資機遇，但47%亦認為科技對市場帶來的變革將構成主要的投資風險。另外，雖然近四成受訪者認為人工智能推動盈利增長的預期被誇大，亦有31%認為，儘管投資人工智能會增加成本，企業仍可得益於營運效率提升。此外，近四分一（24%）人認為人工智能是推動企業盈利增長的重要因素。

除科技突破，地緣政治發展是做成高淨值投資者投資取態分歧的另一項環球大趨勢，有22%受訪者視之為投資機會，同時亦有27%認為這是風險。整體而言，絕大部分（92%）受訪者對今年亞洲的經濟前景維持中性至正面。

面對環球市場眾多不確定性，有三分之二的投資者將重心移至能提供更穩定收入來源的投資產品，當中37%表示固定收益是未來10年長期投資產品類別的首選，亦有30%選擇外幣及商品作為長線投資組合。同時，有15%受訪的高淨值投資者認為另類投資能提供最佳的長線投資機遇。

投資區域方面，地緣政治不確定性並未減低受訪者對北美市場的信心，43%受訪者視北美為提供未來十年作長線投資機會的最佳市場，亞洲以28%位列第二。為了管理風險和應對市場波動，近半（46%）的受訪者會採取多項分散投資組合及主動轉換投資等策略，只有11%選擇持有現金。

匯豐財富管理及金融服務方案部董事總經理查婉雅（ Lavanya Chari ）表示，是次調查顯示，當環球金融市況未見明朗、市場投資取態各異之際，投資者正尋求適時及可靠的見解以作部署。

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