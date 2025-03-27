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日本國民家電Siroca西羅卡品牌參展內地家電博覽 擬拓內地市場

日本國民家電品牌siroca西羅卡，最近亮相2025中國家電及消費電子博覽會（AWE2025），宣布加速布局中國市場。該展覽作爲全球三大家電及消費電子展之一，以「AI科技、AI生活」爲主題，吸引了千餘家全球領先的家電品牌參展。在衆多品牌中，日本國民家電品牌siroca西羅卡在展會上展示多款小家電，包括咖啡機、麵包機和電壓力鍋等。其中，零失敗麵包機以一鍵操作完成揉面、發酵和烘烤，引起注目。

siroca西羅卡中國董事長鐘耀武表示，除了現有的麵包機、咖啡機和料理鍋，今年還將推出人體識別風扇和電壓力鍋等新產品。特別是風扇能根據人員移動自動調節風向，具備手勢識別功能，操作簡便。電壓力鍋則專為家庭設計，考慮到老人和寶寶的需求，旨在保持食物的口感和營養，並提升食物的色澤和形狀。siroca將持續以消費者需求為導向，不斷創新，為家庭帶來更健康、便捷的生活體驗。

西羅卡社長金井茉莉表示, 未來該公司將繼續加大研發投入，不斷推出更多創新產品，滿足消費者對健康生活的追求。同時，siroca西羅卡也將積極拓展市場，加强與全球合作伙伴的合作，推動智能家電在全球範圍內的普及和發展。

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