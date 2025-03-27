siroca西羅卡中國董事長鐘耀武表示，除了現有的麵包機、咖啡機和料理鍋，今年還將推出人體識別風扇和電壓力鍋等新產品。特別是風扇能根據人員移動自動調節風向，具備手勢識別功能，操作簡便。電壓力鍋則專為家庭設計，考慮到老人和寶寶的需求，旨在保持食物的口感和營養，並提升食物的色澤和形狀。siroca將持續以消費者需求為導向，不斷創新，為家庭帶來更健康、便捷的生活體驗。

西羅卡社長金井茉莉表示, 未來該公司將繼續加大研發投入，不斷推出更多創新產品，滿足消費者對健康生活的追求。同時，siroca西羅卡也將積極拓展市場，加强與全球合作伙伴的合作，推動智能家電在全球範圍內的普及和發展。

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