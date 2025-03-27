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中銀香港績後獲摩通及匯豐上調目標價

中銀香港（2388）昨公布全年業績。摩根大通發報告稱，中銀去年業績大多數於摩通所預期一致，當中撥備前經營利潤（PPOP)表現較好，部分抵消非經營性虧損，摩通因應淨息差有更好的走勢，分別上調中銀今、明兩年收入預測4%及6%，重申其「增持」評級，中銀今年底目標價則由先前的30.5元，上調至33.9元。

但摩通提到，中銀截至去年底的貸款餘額按年跌1.5%，為二十年來首次，當中整體貸款下跌因房地產、製造業以及貿易融資相關貸款額下跌連累。

匯豐發報告指，中銀表示或使用新庫存股份機制去回購股份，匯豐估計若中銀回購的話，會令一級資本比率跌1點子，同時令股東回報率（ROE)提升0.49%，或會派發一次性特別股息。匯豐對中銀維持「買入」評級，目標價則由31.2元上調至34.2元。

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