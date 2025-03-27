恒指今早高開60點，高位升382點，低位跌110點，高低波幅493點。上升股份比例為33.78%，下跌為32.61%，無升跌為33.59%。

恒指收市升95點或0.41%，報23578點，大市成交金額2396億元，較上日增加19.96%，是3月25日2852.69億元成交後最多；國指升23點或0.27%，報8677點。恒生科技指數收報5589點，升0.29%。

藍籌股成交金額1109.91億元，佔大市成交46.32%；科指成份股成交金額701.08億元，佔大市成交29.26%；國指成份股成交金額978.02億元，佔大市成交40.81%。

24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.92億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加39.23%，至197.09億元，佔大市成交8.22%。牛熊證成交金額110.11億元，增加110.28%；窩輪成交金額86.97億元，減少2.47%。

藍籌54隻升，27隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升11.02%，收報66元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌4.17%，收報51.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報50.35元，升4.24%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.49元，跌6.29%。

恒指曾升穿20天線(23777.6點)。科指續低於10天線(5779.26點)。

北水南下合計淨流入41.42億元，較上日減少50.5%，連續第5日流入，累計流入312.05億元，對上一次連續5日淨流入是2月27日。北水本月累計流入1491.26億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1039.15億元，較上日增25.38%，佔香港市場成交額由上日的20.74%增至21.68%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.63%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為2.48%。高見23865.62點，是3月24日23967.51點後最高。收市報23578.8點，是3月24日後收市新高，當日報23905.56點。連升2日，累計升234.55點，對上一次連升2日是3月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月19日。

科指曾升最多2.39%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見5706.34點，是3月24日5762.83點後最高。今日收市報5589.12點，是3月24日後收市新高，當日報5736.83點。連升2日，累計升71.6點，對上一次連升2日是3月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

國指曾升最多1.62%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為2.79%。高見8794.33點，是3月24日8880.27點後最高。今日收市報8677.68點，是3月24日後收市新高，當日報8850.69點。連升2日，累計升61.63點，對上一次連升2日是3月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月19日。

午後消息股表現

內銀據報加速清理地產壞賬 以釋放資源用於提振經濟。

內銀股

建行（0939）收報6.75元，跌1.03%。

農行（1288）收報4.78元，跌2.05%。

工行（1398）收報5.54元，跌0.54%。

郵儲行（1658）收報5.09元，跌2.12%。

交行（3328）收報6.98元，跌0.43%。

招行（3968）收報45.9元，升0.44%。

中行（3988）收報4.61元，跌0.22%。

標普惠譽皆料本港銀行有力管控商業地產貸款風險上升的影響

匯控（0005）收報89.4元，跌0.11%。

恒生（0011）收報106.6元，升0.95%。

中銀香港（2388）創52周高，見32.25元，收報31.5元，升5.53%。

東亞銀行（0023）收報11.74元，跌0.51%。

中人壽（2628）：將繼續強化公司價值管理 增加創造能力。收報15.5元，跌0.64%。

招行（3968）繆建民：ROAE達15%以上取決於外部經營環境。收報45.9元，升0.44%。

財經花生丨京東（9618）多謝王維基但絕口不提抄襲事件 網民提醒注重知識產權。收報164.6元，升0.3%。

香港科技探索（1137）收報1.39元，跌1.42%。

碧服（6098）去年純利升5.19倍 末期息連特息派29.61分人幣 未來1年擬斥不少於5億人幣回購。收報6.46元，升0.94%。

嘉華國際（0173）去年盈利跌58% 末期息削44%至5仙。嘉華國際委任呂耀東為主席 鄧呂慧瑜及呂耀華任聯席董事總經理。收報1.87元，跌3.61%。

中國通信服務（0552）去年多賺0.6% 末期息0.2187元收報4.48元，跌2.4%。

今早及隔晚消息股表現

長和（0001）宣布賣港口 據報港府即時接觸 正討論「合理的解決辦法」。中國據報暫停國企與李嘉誠相關公司開展任何新合作。大公報引商務部研究所稱長和「在商不言商」 評論「停止『公關』操弄」。收報45.7元，升0.88%。

舒寶國際（2569）上市，定價0.51元。創上市新高，見0.82元，平上市低位0元，收報0.67元，升31.37%。

259間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，中海油（0883）收報18.68元，升1.52%。

華虹半導體（1347）收報33.35元，升2.14%。

李寧（2331）收報17.1元，跌0.35%。

中國財險（2328）收報14.54元，升0.14%。

郵儲行（1658）收報5.09元，跌2.12%。

中芯國際（0981）收報50.35元，升4.24%。

國航（0753）收報5.31元，跌1.48%。

碧瑤綠色集團（1397）收報0.66元，升1.54%。

中海物業（2669）收報5.47元，升3.4%。

中國通信服務（0552）收報4.48元，跌2.4%。

招商證券（6099）收報14.04元，跌0.71%。

香港科技探索（1137）收報1.39元，跌1.42%。

奈雪的茶（2150）收報1.18元，升4.42%。

人保集團（1339）收報4.21元，跌0.24%。

永利澳門（1128）收報5.7元，升0.88%。

有線寬頻（1097）去年股東應佔虧損5.53億按年減少逾6%。收報0.028元，跌3.45%。

中行（3988）去年多賺2.6%，末期息0.1216元。中行：房企佔新生不良貸最多，唯呈下降趨勢。收報4.61元，跌0.22%。

中銀香港（2388）全年多賺17%，末期息增24%，擬今年起按季派息。中銀劉承鋼：正就使用新庫存股份機制作內部審批。創52周高，見32.25元，收報31.5元，升5.53%。

蜜雪集團（2097）去年多賺41%不派息，總門店達4.6萬間。收報431元，升5.02%。

太興集團（6811）去年少賺33%，末期息連特別息派0.1元。收報0.95元，升9.2%。

電視廣播（0511）去年虧損收窄至4.9億元，不派息，料今年可扭虧為盈。TVB：曾討論派息但無批股集資打算 擁抱AI發展及期望藝員有更多發展機會。收報3.16元，跌5.39%。

正力新能（3908）通過上市聆訊，董事長為曹德旺胞妹。收報15.18元，升0.8%。

港澳辦第三度轉載《大公報》批評長和（0001）售港口文章。長和據報續推進賣港口交易，貝萊德副董事長拒絕評論。收報45.7元，升0.88%。

中壽（2628）新業務價值337億人幣勝預期，全年派息增五成。收報15.5元，跌0.64%。

新奧能源（2688）獲母企溢價34.6%提私有化明復牌，母企擬發H股介紹形式上市。新奧能源去年盈利跌12%，末期息2.35元。收報66元，升11.02%。

商湯（0020）去年經調整淨虧損收窄至42.5億人幣遜預期，續不派息。收報1.49元，跌6.29%。

小鵬（9868）：以色列為公司海外銷量最多地區 。收報79.1元，跌2.77%。

華潤置地（1109）料今年經常性業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展。收報25.75元，跌0.39%。

中國海外宏洋（0081）純利跌58.55%，末期息7港仙。收報1.98元，升2.06%。

佐丹奴（0709）今年重點發展華南地區市場，下月重返銅鑼灣開Giordano Ladies。收報1.5元，跌1.32%。

知乎（2390）上季首錄季度盈利，經調整利潤9707萬人幣，美股盤前升逾6%。收報11.86元，跌2.47%。

平保增持農行（1288）。收報4.78元，跌2.05%。

破頂股表現

破頂股包括，譚木匠（0837）創上市新高，見6.78元，收報6.09元，跌0.16%；達勢股份（1405）創上市新高，見116.2元，收報114.3元，升5.83%；珩灣科技（1523）創上市新高，見6.54元，收報6.42元，升1.1%；貝克微（2149）創上市新高，見43.3元，收報39.5元，跌3.66%；盛業（6069）創上市新高，見14.4元，收報13.98元，升3.56%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見290元，收報288元，升12.32%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.91元，收報2.82元，跌0.35%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見160元，收報153.7元，升9.24%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.05元，收報29.55元，升6.1%；佑駕創新（2431）創上市新高，見37.45元，收報32.7元，跌11.86%；布魯可（0325）創上市新高，見147元，收報142.5元，升15.85%；宜賓銀行（2596）創上市新高，見2.7元，收報2.62元，無升跌；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.82元，平上市低位0元，收報0.67元，升31.37%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9148元，收報9148元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1092.35元，收報1092.35元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1176.45元，收報1176.45元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1091.5元，收報1091.45元，升0.03%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見66.64元，收報66.64元，升0.21%；港通控股（0032）創52周高，見9元，收報8.9元，升2.3%；新鴻基公司（0086）創52周高，見3.16元，收報3.16元，升3.61%；深圳國際（0152）創52周高，見8元，收報7.99元，升3.63%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.25元，收報9.25元，升5.71%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.247元，無升跌；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.37元，收報0.36元，升2.86%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32.25元，收報31.5元，升5.53%；煤氣（0003）創52周高，見6.85元，收報6.63元，升0.76%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，江山控股（0295）低見0.014元，收報0.014元，跌6.67%；稻香控股（0573）低見0.38元，收報0.4元，跌4.76%；明發集團（0846）低見0.088元，收報0.111元，升4.72%；中國三迪（0910）低見0.016元，收報0.017元，無升跌；開源控股（1215）低見0.011元，收報0.013元，跌27.78%；德基科技控股（1301）低見0.57元，收報0.64元，升8.47%；富臨集團控股（1443）低見0.101元，收報0.101元，跌0.98%；泰和小貸（1915）低見0.29元，收報0.31元，跌29.55%；譽燊豐控股（2132）低見0.115元，收報0.135元，升10.66%；創業集團控股（2221）低見0.05元，收報0.057元，無升跌。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，協鑫科技（3800）低見0.98元，收報1.01元，跌1.94%；結好控股（0064）低見0.12元，收報0.13元，升2.36%；中國長遠（0110）低見0.165元，收報0.172元，跌9.47%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.078元，跌1.27%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.375元，收報0.395元，跌1.25%；順豪控股（0253）低見0.55元，收報0.59元，跌6.35%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.455元，收報0.46元，跌9.8%；包浩斯國際（0483）低見0.17元，收報0.17元，跌2.86%。

異動股

上升異動股，包括，COOL LINK（8491）收報1.01元，升44.29%；中國蜀塔（8623）收報0.2元，升39.86%；友芝友生物－Ｂ（2496）收報6.11元，升37.3%；中國來騎哦（8039）收報0.11元，升32.53%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.82元，平上市低位0元，收報0.67元，升31.37%；薈萃國際（控股）（8041）收報0.249元，升31.05%；朗詩（0106）收報0.013元，升30%；勛龍（1930）創52周高，見0.36元，收報0.33元，升29.41%；偉能集團（1608）創52周高，見0.5元，收報0.35元，升27.27%；德合集團（0368）收報0.285元，升27.23%。

下跌異動股，包括，中國煤層氣（8270）見52周低0.25元，收報0.25元，跌29.58%；泰和小貸（1915）創上市新低，見0.29元，收報0.31元，跌29.55%；恒大汽車（0708）收報0.147元，跌29.33%；國瑞健康（2329）收報0.031元，跌27.91%；開源控股（1215）創上市新低，見0.011元，收報0.013元，跌27.78%；朸濬國際（1355）見52周低0.09元，收報0.09元，跌25%；雲康集團（2325）創上市新低，見3元，收報3元，跌24.24%；正道集團（1188）收報0.013元，跌23.53%；均安控股（1559）收報0.115元，跌23.33%；匯財金融投資（8018）收報0.046元，跌22.03%。

其他報道

日本國民家電Siroca西羅卡品牌參展內地家電博覽 擬拓內地市場

據報兩家投資公司來港設立辦公室

內銀據報加速清理地產壞賬 以釋放資源用於提振經濟

特朗普警告 若歐盟和加拿大傷害美國經濟 將徵收更多關稅

標普惠譽皆料本港銀行有力管控商業地產貸款風險上升的影響

中人壽：將繼續強化公司價值管理 增加創造能力

招行繆建民：ROAE達15%以上取決於外部經營環境

黃王慈明：希望基金公會可參與場外交易討論當中

財經花生丨京東多謝王維基但絕口不提抄襲事件 網民提醒注重知識產權

【有片：埋身擊】倘德國DAX指數跌穿30天線 後市或下試更低水平

碧服去年純利升5.19倍 末期息連特息派29.61分人幣 未來1年擬斥不少於5億人幣回購

半日沽空金額增1% 盈富沽空減35% 南方恒生科技街近6周最多

嘉華國際去年盈利跌58% 末期息削44%至5仙

大摩：美國汽車關稅對中國汽車零件影響更大

基金公會黃王慈明：認同新股定價諮詢回撥機制兩方案

恒指半日升246點 科指升1.3% 新奧升8% 舒寶上市升25%

嘉華國際委任呂耀東為主席 鄧呂慧瑜及呂耀華任聯席董事總經理