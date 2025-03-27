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全日沽空金額增1% 盈富沽空減21%

大市全日沽空金額395.63億元，較上日增加1.27%，沽空金額佔大市成交比率由上日的19.55%降至16.5%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）38.75億元，較上日減少21%，沽空比率由上日的39.46%，降至23.43%。上日流通股份增0.31%或2000萬個，至63.82億個，是3月24日後最多，當日達63.82億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減1.87%或735.29萬個，至3.85億個，是3月25日後最少，當日達3.92億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增2.65%或2.07億個，至80.15億個，是2月14日後最多，當日達80.43億個。

沽空增幅最多的股份為，ＸＩ二南特斯－Ｕ（9366）增加12338.75%，至35948元；沽空減幅最多的股份為，ＦＡ南方比特幣（3066）減少99.66%，至48684元。

藍籌當中，沽空比率最高的是華潤電力（0836）沽空比率50.33%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率60.47%。

其餘請看附圖。

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